Сегодняшняя цена Crystal Stones

Текущая цена Crystal Stones (CRYSTAL STONES) сегодня составляет $ 0,00260081 с изменением 5,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRYSTAL STONES на USD составляет $ 0,00260081 за CRYSTAL STONES.

На данный момент Crystal Stones занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 272 035, при оборотном предложении 104,08M CRYSTAL STONES. В течение последних 24 часов, CRYSTAL STONES торговался в диапазоне от $ 0,00233563 (минимум) до $ 0,00288005 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00289611, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRYSTAL STONES изменился на +1,50% за последний час и на +98,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,43K.

Рыночная информация Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Рыночная капитализация $ 272,04K$ 272,04K $ 272,04K Объем (24Ч) $ 13,43K$ 13,43K $ 13,43K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 272,04K$ 272,04K $ 272,04K Оборотное предложение 104,08M 104,08M 104,08M Общее предложение 104 076 697,01922876 104 076 697,01922876 104 076 697,01922876

Текущая рыночная капитализация Crystal Stones составляет $ 272,04K, при 24-часовом объеме торгов $ 13,43K. Циркулируещее обращение CRYSTAL STONES составляет 104,08M, а общее предложение – 104076697.01922876. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 272,04K.