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Топ токенов DeFi по рыночной капитализации

Протоколы децентрализованных финансов (DeFi) используют смарт-контракты, чтобы воспроизводить классические финансовые сервисы – кредитование, заимствования и трейдинг – прямо в блокчейне. Эти P2P-сети убирают необходимость в посредниках, таких как банки. DeFi-токены часто отражают ценность протокола, давая держателям права управления и потенциальное участие в доходах.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,872.05
-0.17%
-2.63%
-0.42%
$ 16.83B
$ 29.57
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,322.38
-0.13%
-0.02%
-0.23%
$ 8.61B
$ 3.19M
4
Линк
Линк
LINK
$ 8.231
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.917
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
6
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3447
-0.58%
-2.09%
-8.21%
$ 1.68B
$ 641.56K
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6032
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.63
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05276
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9247
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.1018
+0.23%
-0.45%
-4.25%
$ 867.79M
$ 633.53K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07721
-0.05%
-0.31%
+3.78%
$ 823.16M
$ 1.78M
14
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08735
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
15
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
0.00%
-0.01%
+1.11%
$ 781.20M
$ 2.32M
16
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.37
+0.02%
-0.01%
+2.15%
$ 775.24M
$ 221.83K
17
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3844
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
18
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1817
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
19
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
20
Injective
Injective
INJ
$ 4.454
+0.52%
+0.77%
-9.73%
$ 445.97M
$ 215.97K
21
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.195406
+0.29%
-11.09%
+42.49%
$ 415.26M
$ 6.15M
22
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4151
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
23
Curve
Curve
CRV
$ 0.2565
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
24
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.19M
$ 2.88M
25
SUN
SUN
SUN
$ 0.018195
-0.01%
+0.87%
+0.93%
$ 349.85M
$ 5.12M
26
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3862
-0.33%
+0.57%
+7.45%
$ 344.25M
$ 3.06M
27
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04293
+0.84%
+3.61%
+11.16%
$ 338.86M
$ 4.88M
28
SEI
SEI
SEI
$ 0.04174
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 301.20M
$ 1.37M
29
TIA
TIA
TIA
$ 0.3272
-0.18%
-0.30%
-3.14%
$ 300.73M
$ 1.09M
30
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
31
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,992.13
-0.15%
-0.02%
-0.29%
$ 283.16M
$ 112.57K
32
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
33
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.0000501
+0.32%
+0.14%
-0.16%
$ 277.12M
$ 1.53B
34
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.37
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
35
JITO
JITO
JTO
$ 0.5484
-0.44%
+3.32%
+7.22%
$ 264.91M
$ 146.60K
36
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2943
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
37
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.361
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
38
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 89.31
-0.06%
-0.01%
-0.89%
$ 218.92M
$ 396.02
39
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
40
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 213.40M
$ 24.19K
41
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06657
+1.92%
+6.30%
+7.15%
$ 192.71M
$ 971.44K
42
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.42586
-0.30%
-5.13%
-3.45%
$ 181.41M
$ 386.78K
43
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15155
-0.01%
-0.77%
-2.00%
$ 180.75M
$ 390.03K
44
DEXE
DEXE
DEXE
$ 2.136
+0.56%
-1.20%
-7.46%
$ 179.69M
$ 87.63K
45
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.95
-0.07%
-0.01%
+2.39%
$ 179.12M
$ 2.39M
46
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
47
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6298
-0.33%
-2.58%
+1.61%
$ 169.83M
$ 97.51K
48
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016798
-0.55%
-2.94%
-7.94%
$ 169.52M
$ 114.30M
49
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16908
+0.80%
+16.16%
-1.47%
$ 166.91M
$ 1.23M
50
Compound
Compound
COMP
$ 16.52
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K

Часто задаваемые вопросы

Что означает децентрализованные финансы (DeFi) в экосистеме Web3?
Децентрализованные финансы (DeFi) – это финансовая система, построенная полностью на блокчейне. DeFi использует смарт-контракты для предоставления сервисов кредитования, заимствования и трейдинга без участия централизованных организаций, таких как банки.
Как токены DeFi-протоколов захватывают экономическую ценность?
Токены DeFi-протоколов передают ценность держателям через права управления и часто распределяют часть комиссий протокола между держателями.
Что такое фарминг доходности в секторе децентрализованных финансов (DeFi)?
Фарминг доходности – это стратегия в DeFi, при которой пользователи блокируют криптоактивы в пулах ликвидности протоколов и получают вознаграждение в виде процентов или новых DeFi-токенов.
Безопасно ли использовать DeFi-платформы кредитования?
Несмотря на прозрачность, DeFi-платформы кредитования несут риски, включая уязвимости смарт-контрактов, высокую волатильность активов и возможные ликвидации при резких падениях рынка.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованные финансы (DeFi), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.