Протоколы децентрализованных финансов (DeFi) используют смарт-контракты, чтобы воспроизводить классические финансовые сервисы – кредитование, заимствования и трейдинг – прямо в блокчейне. Эти P2P-сети убирают необходимость в посредниках, таких как банки. DeFi-токены часто отражают ценность протокола, давая держателям права управления и потенциальное участие в доходах.

Непостоянный убыток возникает, когда цена внесенных токенов значительно меняется по сравнению с моментом депозита в пул ликвидности, из-за чего поставщик ликвидности может получить меньшую стоимость, чем при простом удержании активов.

Что такое непостоянный убыток при предоставлении ликвидности в DeFi?

Децентрализованная биржа (DEX) – это P2P-маркетплейс, где трейдеры проводят сделки напрямую из своих криптокошельков без необходимости переводить средства на хранение централизованной бирже.

Фарминг доходности – это стратегия в DeFi, при которой пользователи блокируют криптоактивы в пулах ликвидности протоколов и получают вознаграждение в виде процентов или новых DeFi-токенов.

Токены DeFi-протоколов передают ценность держателям через права управления и часто распределяют часть комиссий протокола между держателями.

Децентрализованные финансы (DeFi) – это финансовая система, построенная полностью на блокчейне. DeFi использует смарт-контракты для предоставления сервисов кредитования, заимствования и трейдинга без участия централизованных организаций, таких как банки.

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