Протоколы децентрализованных финансов (DeFi) используют смарт-контракты, чтобы воспроизводить классические финансовые сервисы – кредитование, заимствования и трейдинг – прямо в блокчейне. Эти P2P-сети убирают необходимость в посредниках, таких как банки. DeFi-токены часто отражают ценность протокола, давая держателям права управления и потенциальное участие в доходах.
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