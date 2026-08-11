Какова текущая цена Sora Oracle?

Живая цена Sora Oracle (SORA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Sora Oracle на рынке?

В настоящее время Sora Oracle находится на 7593-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2658970.3220381616000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SORA в обращении?

Количество токенов SORA в обращении составляет 1000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Sora Oracle за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Sora Oracle колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Sora Oracle удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Sora Oracle достиг максимальной цены ₽0.751734656345579424000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SORA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Sora Oracle?

Текущее изменение цены -0.10% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Oracle,BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Agents,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.