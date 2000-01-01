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Топ токенов категории Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Нулевое разглашение (ZK). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499.43
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.38K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07728
+0.17%
-0.57%
+3.85%
$ 824.33M
$ 1.79M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08137
+0.51%
+3.88%
+9.99%
$ 231.07M
$ 1.40M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1124
+0.27%
+0.09%
+1.72%
$ 224.40M
$ 505.37K
6
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.2325
-2.79%
+7.04%
+142.50%
$ 195.98M
$ 5.26M
7
STRK
STRK
STRK
$ 0.02422
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007915
-0.18%
-2.71%
-1.01%
$ 78.36M
$ 12.99M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.26
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
10
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.38669
+0.63%
+6.12%
+69.72%
$ 56.99M
$ 329.59K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04065
+0.02%
-1.62%
-0.44%
$ 52.35M
$ 1.39M
12
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2116
+0.14%
-0.61%
-12.87%
$ 41.58M
$ 271.71K
13
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003283
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
14
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05182
-0.04%
-2.49%
+8.21%
$ 39.99M
$ 1.18M
15
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02828
-0.46%
-0.81%
+5.36%
$ 39.66M
$ 2.12M
16
Gravity
Gravity
G
$ 0.003598
-0.33%
-0.25%
-1.34%
$ 39.04M
$ 17.26M
17
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002248
+0.13%
-0.75%
-1.66%
$ 34.80M
$ 31.59M
18
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.11
+0.32%
--
-0.32%
$ 34.41M
$ 10.36K
19
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
+0.14%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.66K
20
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06356
-0.84%
-3.46%
+7.85%
$ 31.76M
$ 996.91K
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.010692
-0.32%
-0.21%
-12.95%
$ 30.80M
$ 9.26M
22
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45701
-0.27%
-4.31%
+4.78%
$ 30.75M
$ 133.70K
23
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1546
-0.06%
-3.73%
-7.70%
$ 30.17M
$ 300.02K
24
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.012215
-1.88%
-41.96%
-10.80%
$ 29.55M
$ 57.45M
25
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.103
+0.29%
+0.58%
-4.82%
$ 28.90M
$ 1.30M
26
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006714
-0.48%
-6.97%
-11.60%
$ 26.65M
$ 9.63M
27
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00996
0.00%
+4.27%
-17.21%
$ 22.50M
$ 7.47M
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02473
-4.75%
+8.45%
+25.91%
$ 21.56M
$ 5.97M
29
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2385
+0.21%
+1.15%
+6.85%
$ 19.72M
$ 238.23K
30
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01598
0.00%
+0.76%
-4.03%
$ 19.00M
$ 3.79M
31
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01355
-0.15%
-8.36%
-1.38%
$ 15.82M
$ 20.43M
32
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006778
+0.37%
-2.35%
+1.63%
$ 15.61M
$ 7.96M
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04186
-0.02%
+0.14%
+3.36%
$ 14.06M
$ 1.41M
34
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0709
-0.14%
-2.48%
+2.46%
$ 13.80M
$ 746.06K
35
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00967
+0.21%
-2.61%
-7.36%
$ 13.26M
$ 4.95M
36
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04509
+0.09%
-0.22%
+0.76%
$ 12.38M
$ 1.34M
37
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03943
-0.08%
-0.35%
+6.38%
$ 11.94M
$ 1.55M
38
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6262
-0.21%
-0.79%
-5.21%
$ 11.70M
$ 98.88K
39
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024153
+2.68%
+6.84%
+27.58%
$ 10.79M
$ 3.89M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007652
+0.33%
-0.23%
+5.00%
$ 10.76M
$ 8.96M
41
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05435
-0.60%
+0.85%
+16.75%
$ 10.50M
$ 1.15M
42
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.003094
-1.84%
-0.77%
-6.40%
$ 8.21M
$ 19.16M
43
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007426
+0.74%
+0.47%
-0.05%
$ 6.17M
$ 77.15M
44
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01127
0.00%
-0.18%
-8.30%
$ 5.25M
$ 29.95K
45
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008946
+0.16%
+2.80%
-6.82%
$ 5.23M
$ 71.90M
46
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.006258
+0.13%
+0.71%
-0.41%
$ 4.68M
$ 8.90M
47
NetX
NetX
NETX
$ 0.2035
-0.20%
+0.05%
-10.12%
$ 4.64M
$ 272.85K
48
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02201
-0.22%
-1.58%
+18.37%
$ 4.26M
$ 2.50M
49
Messier
Messier
M87
$ 0.00000414
+0.24%
-2.82%
+2.74%
$ 3.65M
$ 6.12B
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 6.56291E-7
+0.56%
-3.00%
-2.38%
$ 3.27M
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Нулевое разглашение (ZK) и почему они так популярны?
Токены категории Нулевое разглашение (ZK) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 83 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.03B.
Какой токен из категории Нулевое разглашение (ZK) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Нулевое разглашение (ZK), отслеживаемых на MEXC, NEX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Нулевое разглашение (ZK) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 83 токенов категории Нулевое разглашение (ZK), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Нулевое разглашение (ZK) относятся ZEC, U, POL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Нулевое разглашение (ZK)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Нулевое разглашение (ZK) составляет примерно $12.03B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Нулевое разглашение (ZK), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.