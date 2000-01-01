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Топ токенов категории Децентрализованная биржа (DEX) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Децентрализованная биржа (DEX). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.917
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6032
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3844
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1817
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4151
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.2565
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.37
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.361
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06657
+1.92%
+6.30%
+7.15%
$ 192.71M
$ 971.44K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6298
-0.33%
-2.58%
+1.61%
$ 169.83M
$ 97.51K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16908
+0.80%
+16.16%
-1.47%
$ 166.91M
$ 1.23M
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4274
-0.28%
-2.09%
-4.60%
$ 144.52M
$ 373.17K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08303
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11569
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
18
0x
0x
ZRX
$ 0.08151
0.00%
-0.78%
+2.69%
$ 69.39M
$ 704.99K
19
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0657
-0.14%
-1.14%
-1.36%
$ 64.88M
$ 52.52K
20
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1044
-0.19%
-2.88%
-3.94%
$ 60.62M
$ 520.23K
21
VELO
VELO
VELO
$ 0.003248
+0.71%
-2.48%
-7.11%
$ 57.36M
$ 9.36M
22
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00840886
-1.01%
+0.04%
+15.50%
$ 49.77M
$ 54.31K
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.172
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
24
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01301
-0.92%
-3.29%
+23.99%
$ 47.90M
$ 5.14M
25
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2169
-1.96%
+2.89%
+40.11%
$ 44.98M
$ 1.13M
26
STON
STON
STON
$ 0.425769
-0.07%
+0.00%
-4.38%
$ 42.58M
$ 4.74K
27
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.14117E-7
+0.80%
-3.80%
-12.73%
$ 35.46M
--
28
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
+0.06%
$ 35.22M
$ 1.46
29
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
+203,592.86%
$ 34.51M
$ 2.93K
30
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.212
+0.47%
-3.58%
-2.21%
$ 29.48M
$ 341.83K
31
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2609
+0.08%
-4.51%
-2.72%
$ 28.12M
$ 251.99K
32
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01142873
0.00%
0.00%
+5.60%
$ 28.09M
$ 28.94K
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06044
+0.05%
-0.89%
+0.25%
$ 27.60M
$ 1.03M
34
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3115
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
35
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.319999
0.00%
-0.02%
-10.00%
$ 26.73M
$ 1.65K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03006
-0.30%
-1.24%
+9.15%
$ 23.47M
$ 2.01M
37
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1039
0.00%
-2.71%
+1.17%
$ 21.81M
$ 498.07K
38
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0113
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
39
DODO
DODO
DODO
$ 0.02144
-0.70%
+5.08%
+16.72%
$ 21.29M
$ 9.95M
40
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.168972
-0.04%
-0.00%
-1.52%
$ 20.86M
$ 7.56K
41
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.838E-8
+0.48%
-1.50%
-0.20%
$ 19.06M
--
42
Based
Based
BASED
$ 0.0777
+0.20%
+2.34%
-0.55%
$ 17.95M
$ 3.93M
43
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01867
+0.22%
-1.64%
+4.37%
$ 17.66M
$ 4.07M
44
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.02124068
0.00%
+0.03%
+6.78%
$ 16.99M
$ 35.05
45
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008411
+0.50%
-2.93%
+6.51%
$ 16.67M
$ 8.00M
46
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06782
-0.10%
-2.02%
+4.13%
$ 15.62M
$ 861.16K
47
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.379118
-0.09%
--
+12.21%
$ 15.16M
$ 6.57K
48
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.0140575
-0.21%
--
-0.02%
$ 15.15M
$ 5.11K
49
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.667
+0.90%
-2.38%
+5.82%
$ 14.78M
$ 18.25K
50
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032592
-0.03%
-0.01%
-3.58%
$ 14.32M
$ 37.97K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Децентрализованная биржа (DEX) и почему они так популярны?
Токены категории Децентрализованная биржа (DEX) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 246 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $23.34B.
Какой токен из категории Децентрализованная биржа (DEX) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Децентрализованная биржа (DEX), отслеживаемых на MEXC, VOLT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 248.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Децентрализованная биржа (DEX) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 246 токенов категории Децентрализованная биржа (DEX), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Децентрализованная биржа (DEX) относятся HYPE, UNI, ASTER. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Децентрализованная биржа (DEX)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Децентрализованная биржа (DEX) составляет примерно $23.34B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованная биржа (DEX), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.