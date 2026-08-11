Сколько стоит NeurochainAI в данный момент?

NeurochainAI в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.88%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется NCN сегодня?

NCN продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework.

Насколько популярен NeurochainAI сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают NCN.

Чем отличается NeurochainAI от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework и созданным на сети --, NCN предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество NCN находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 272750502.017225 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена NeurochainAI за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽7.2223751818354080000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.