Мемкоины – это криптовалюты, возникшие из интернет-мемов, поп-культуры или вирусных трендов. Их динамика в основном зависит от активности сообщества и хайпа, а не от технологической ценности. Несмотря на высокую волатильность и спекулятивный характер, успешные мемкоины могут давать большой объем торгов и сильное сообщество.
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