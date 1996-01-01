Топ мемкоинов по рыночной капитализации

Мемкоины – это криптовалюты, возникшие из интернет-мемов, поп-культуры или вирусных трендов. Их динамика в основном зависит от активности сообщества и хайпа, а не от технологической ценности. Несмотря на высокую волатильность и спекулятивный характер, успешные мемкоины могут давать большой объем торгов и сильное сообщество.