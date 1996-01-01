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Топ мемкоинов по рыночной капитализации

Мемкоины – это криптовалюты, возникшие из интернет-мемов, поп-культуры или вирусных трендов. Их динамика в основном зависит от активности сообщества и хайпа, а не от технологической ценности. Несмотря на высокую волатильность и спекулятивный характер, успешные мемкоины могут давать большой объем торгов и сильное сообщество.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64,007.8
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,877.77
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
4
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0201
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
5
Солана
Солана
SOL
$ 76.07
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06986
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
7
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1938
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004636
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
9
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.937
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
10
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201.94
-0.70%
-2.17%
+1.92%
$ 2.23B
$ 5.42K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05372
-0.15%
+1.51%
-1.88%
$ 1.71B
$ 1.35M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.0605
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
13
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002868
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08253
+0.34%
-4.63%
-8.80%
$ 734.83M
$ 1.70M
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09177
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
17
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.52009
+0.38%
-2.68%
-2.06%
$ 521.88M
$ 114.48K
18
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08068
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
19
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006716
-0.31%
+0.56%
+8.91%
$ 417.90M
$ 33.34M
20
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.197068
+0.29%
-11.09%
+42.49%
$ 415.26M
$ 6.15M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.48
0.00%
-1.91%
+0.68%
$ 353.98M
$ 635.94K
22
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3176
-0.13%
-1.97%
-2.39%
$ 296.15M
$ 558.31K
23
Humanity
Humanity
H
$ 0.08154
+0.06%
+4.39%
+11.24%
$ 231.81M
$ 1.41M
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002454
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002098
+0.10%
-2.78%
+1.94%
$ 201.18M
$ 3.71B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009224
-0.14%
-1.68%
-3.10%
$ 193.28M
$ 118.33B
27
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.0667
+1.92%
+6.30%
+7.15%
$ 192.71M
$ 971.44K
28
Peanut
Peanut
PEANUT
$ 0.00059528
0.00%
--
0.00%
$ 184.54M
$ 2.36
29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02674
+0.04%
-1.76%
+1.51%
$ 170.45M
$ 2.24M
30
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16382
+0.80%
+16.16%
-1.47%
$ 166.91M
$ 1.23M
31
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1441
-0.07%
-1.51%
+1.41%
$ 143.43M
$ 1.59M
32
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13639
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06691
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
34
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12538
+1.21%
+27.11%
+25.95%
$ 125.52M
$ 7.69M
35
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123409
-0.72%
-0.03%
-10.68%
$ 123.41M
$ 24.00K
36
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34924
-0.62%
+2.06%
-0.45%
$ 118.15M
$ 280.75K
37
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.129146
-4.28%
-30.99%
+502.60%
$ 107.30M
$ 35.63M
38
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07452
0.00%
-2.71%
-1.09%
$ 102.21M
$ 2.87M
39
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.242E-5
-1.80%
+6.90%
-5.92%
$ 97.55M
--
40
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005154
+0.33%
-1.82%
+3.78%
$ 96.90M
$ 107.62B
41
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3877
-0.21%
-2.62%
-0.72%
$ 96.62M
$ 198.14K
42
Newton
Newton
AB
$ 0.000951
0.00%
-0.21%
-0.73%
$ 93.98M
$ 8.54M
43
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
44
YZY
YZY
YZY
$ 0.294773
+0.35%
-0.00%
+1.13%
$ 88.21M
$ 112.97K
45
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.00901
+0.97%
-11.52%
+27.21%
$ 88.18M
$ 17.24M
46
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.995E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 87.42M
--
47
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004057
-0.15%
+1.08%
+4.46%
$ 82.95M
$ 18.59M
48
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.264
+1.56%
+0.72%
+3.06%
$ 78.02M
$ 18.01K
49
would
would
WOULD
$ 0.077227
-0.53%
-0.02%
-1.10%
$ 77.20M
$ 127.20K
50
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07536
+0.11%
-0.43%
+0.53%
$ 75.88M
$ 798.33K

Часто задаваемые вопросы

Что такое мемкоин на крипторынке?
Мемкоин – это криптовалюта с высокой степенью спекулятивности, возникшая на основе интернет-мемов, поп-культуры или трендов в социальных сетях. Мемкоины характеризуются в первую очередь активными сообществами розничных инвесторов, а не технологическими инновациями, лежащими в их основе.
Почему мемкоины отличаются высокой волатильностью?
Мемкоины подвержены крайней ценовой волатильности, поскольку их стоимость определяется почти исключительно ажиотажем в социальных сетях, настроениями розничных инвесторов и динамикой спекулятивной торговли, а не фундаментальной полезностью или прибылью компаний.
Как активность сообщества влияет на цену мемкоинов?
Сильное вовлечение сообщества создает вирусный эффект и мощное давление покупок. Для мемкоинов именно настроение комьюнити часто считается главным индикатором краткосрочных ростов.
Есть ли у мемкоинов ограничение предложения или механизмы сжигания?
Токеномика сильно различается. Некоторые мемкоины имеют жесткий лимит предложения и агрессивные механизмы сжигания, тогда как другие, например Dogecoin, имеют неограниченную эмиссию с фиксированным ежегодным выпуском.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.