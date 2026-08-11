Сегодняшняя цена Mode

Текущая цена Mode (MODE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MODE на USD составляет $ 0 за MODE.

На данный момент Mode занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 323 828, при оборотном предложении 7,73B MODE. В течение последних 24 часов, MODE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,147725, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MODE изменился на -70,54% за последний час и на +0,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 58,03.

Рыночная информация Mode (MODE)

Рыночная капитализация $ 323,83K$ 323,83K $ 323,83K Объем (24Ч) $ 58,03$ 58,03 $ 58,03 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 418,74K$ 418,74K $ 418,74K Оборотное предложение 7,73B 7,73B 7,73B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Mode составляет $ 323,83K, при 24-часовом объеме торгов $ 58,03. Циркулируещее обращение MODE составляет 7,73B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 418,74K.