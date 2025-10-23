Текущая рыночная капитализация AllUnity EUR составляет $ 20,45M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EURAU составляет 17,63M, а общее предложение – 17629680.33. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,45M.

Текущая цена AllUnity EUR (EURAU) составляет $1,16. За последние 24 часа EURAU торговался в диапазоне от $ 1,16 до $ 1,16, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EURAU за все время составляет $ 1,19, а минимальная – $ 1,1.

История цен AllUnity EUR (EURAU) в USD

За сегодня изменение цены AllUnity EUR на USD составило $ -0,000193048309911.

За последние 30 дней изменение цены AllUnity EUR на USD составило $ -0,0181601480.

За последние 60 дней изменение цены AllUnity EUR на USD составило $ -0,0118905800.

За последние 90 дней изменение цены AllUnity EUR на USD составило $ 0.