Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов портфеля YZI Labs по рыночной капитализации

Портфель YZI Labs (ранее Binance Labs) включает блокчейн-проекты, поддержанные этим ведущим инкубатором и венчурным фондом. Токены охватывают разные сектора, включая Web3-инфраструктуру и DeFi, и представляют стратегические инвестиции, прошедшие строгий институциональный отбор. Отслеживание категории помогает находить технологически сильные проекты и следить за движением институционального капитала.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 0,6928
+0,38%
-1,19%
-0,85%
$ 2,79B
$ 1,00M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08786
+0,46%
-0,02%
-4,67%
$ 814,13M
$ 4,03M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2,4063
-0,16%
+0,64%
+14,23%
$ 598,23M
$ 109,62K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,455
+0,28%
-0,07%
+2,32%
$ 511,26M
$ 268,52K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0,5906
+0,12%
-1,03%
+2,26%
$ 493,28M
$ 163,15K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4,477
+0,45%
+0,88%
-9,46%
$ 446,07M
$ 216,41K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0,2609
+1,51%
+10,42%
+28,27%
$ 398,44M
$ 4,00M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0,3258
-0,12%
-0,61%
-3,32%
$ 299,99M
$ 1,11M
9
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00004998
+0,06%
+0,10%
-0,36%
$ 276,79M
$ 1,53B
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0,0000002631
+0,15%
-0,34%
-0,45%
$ 259,99M
$ 223,42B
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,362
+0,22%
-1,52%
+1,19%
$ 232,56M
$ 152,54K
12
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0,42261
+0,28%
-5,43%
-3,04%
$ 180,10M
$ 388,29K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,9176
+0,26%
+2,00%
+12,18%
$ 160,33M
$ 70,55K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0,01312
+0,15%
-2,61%
+0,93%
$ 135,89M
$ 6,80M
15
$ 0,04143
+0,36%
-0,36%
-0,38%
$ 122,09M
$ 1,38M
16
SafePal
SafePal
SFP
$ 0,2346
0,00%
-5,42%
+9,13%
$ 117,70M
$ 243,02K
17
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,35185
-1,16%
+1,00%
-0,82%
$ 117,31M
$ 280,87K
18
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08334
-0,01%
-1,66%
+0,89%
$ 117,22M
$ 643,22K
19
Gala
Gala
GALA
$ 0,001804
+0,39%
+0,28%
+0,06%
$ 87,80M
$ 187,68M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2,769
+0,14%
+2,77%
+1,24%
$ 83,76M
$ 23,18K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0,996684
-0,01%
0,00%
-0,09%
$ 74,89M
$ 16,84K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0,1969
-0,10%
-1,65%
-1,16%
$ 64,50M
$ 321,31K
23
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01286
+0,08%
-2,93%
+24,49%
$ 47,87M
$ 5,28M
24
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0,03879
+1,51%
-1,37%
-22,88%
$ 46,51M
$ 6,60M
25
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005776
-0,52%
+0,40%
+5,27%
$ 44,92M
$ 13,25M
26
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0,04107
+0,07%
+0,54%
+1,68%
$ 44,56M
$ 1,49M
27
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0,009446
+0,24%
-3,83%
+0,75%
$ 43,47M
$ 5,89M
28
$ 0,004825
-0,08%
-2,07%
+1,09%
$ 42,09M
$ 11,61M
29
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0,04219
-0,38%
-14,23%
+97,12%
$ 41,78M
$ 7,69M
30
RONIN
RONIN
RON
$ 0,05182
-0,04%
-2,49%
+8,21%
$ 39,99M
$ 1,18M
31
$ 0,006165
-0,19%
+2,13%
+8,76%
$ 39,69M
$ 12,62M
32
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0,02828
-0,46%
-0,81%
+5,36%
$ 39,66M
$ 2,12M
33
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13,67
-0,07%
-0,02%
+1,33%
$ 38,31M
$ 45,91M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0,3669
-0,24%
-2,11%
+5,74%
$ 36,68M
$ 204,79K
35
APRO
APRO
AT
$ 0,14512
-0,58%
-3,16%
+6,80%
$ 36,14M
$ 381,64K
36
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003607
+0,19%
-1,42%
+6,38%
$ 36,03M
$ 15,90M
37
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0005164
-0,46%
-4,49%
+3,72%
$ 32,72M
$ 108,66M
38
WINK
WINK
WIN
$ 0,00003236
+0,89%
+4,27%
+8,53%
$ 32,50M
$ 1,95B
39
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0,06356
-0,84%
-3,46%
+7,85%
$ 31,76M
$ 996,91K
40
Band
Band
BAND
$ 0,16951
-0,24%
-0,03%
+10,29%
$ 30,60M
$ 1,74M
41
Terra
Terra
LUNA
$ 0,04177
+0,14%
-1,32%
+2,27%
$ 29,73M
$ 1,80M
42
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0,03805
+0,56%
+1,04%
+15,51%
$ 29,31M
$ 1,69M
43
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,103
+0,29%
+0,58%
-4,82%
$ 28,90M
$ 1,30M
44
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005054
+0,16%
-0,90%
+0,52%
$ 28,13M
$ 11,87M
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02159
+0,28%
-3,85%
-2,63%
$ 28,01M
$ 2,94M
46
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,05828
-0,17%
-1,60%
+2,01%
$ 27,63M
$ 979,39K
47
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06037
-0,13%
-1,13%
+0,15%
$ 27,55M
$ 1,02M
48
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006714
-0,48%
-6,97%
-11,60%
$ 26,65M
$ 9,63M
49
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0,17351
+0,75%
+10,77%
-23,55%
$ 25,73M
$ 794,37K
50
Renzo
Renzo
REZ
$ 0,002903
+0,03%
-6,32%
+13,14%
$ 24,59M
$ 31,14M

Часто задаваемые вопросы

Что представляет собой портфель YZI Labs на крипторынке?
Портфель YZI Labs – это отобранная подборка блокчейн-проектов и криптоактивов, получивших стратегические инвестиции и поддержку инкубатора YZI Labs (ранее Binance Labs), одного из ведущих венчурных игроков индустрии.
Почему YZI Labs считается важным индикатором венчурного капитала в криптоиндустрии?
YZI Labs считается значимым индикатором, поскольку проекты, поддержанные этой структурой, проходят строгую институциональную проверку, что часто указывает на сильную технологическую базу и более высокий потенциал долгосрочного роста.
Имеют ли токены, поддержанные YZI Labs, более высокую ликвидность?
В целом да. Токены, поддержанные YZI Labs, часто получают широкую поддержку экосистемы и листинг на ведущих криптобиржах, что значительно повышает их глобальную ликвидность.
Какие типы блокчейн-проектов обычно входят в портфель YZI Labs?
Портфель YZI Labs диверсифицирован и обычно включает базовую Web3-инфраструктуру, DeFi-протоколы, инновационные GameFi-платформы и развивающиеся сети искусственного интеллекта (ИИ).

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Портфолио YZi Labs (ранее Binance Labs), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.