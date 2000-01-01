Портфель YZI Labs (ранее Binance Labs) включает блокчейн-проекты, поддержанные этим ведущим инкубатором и венчурным фондом. Токены охватывают разные сектора, включая Web3-инфраструктуру и DeFi, и представляют стратегические инвестиции, прошедшие строгий институциональный отбор. Отслеживание категории помогает находить технологически сильные проекты и следить за движением институционального капитала.
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