Портфель YZI Labs (ранее Binance Labs) включает блокчейн-проекты, поддержанные этим ведущим инкубатором и венчурным фондом. Токены охватывают разные сектора, включая Web3-инфраструктуру и DeFi, и представляют стратегические инвестиции, прошедшие строгий институциональный отбор. Отслеживание категории помогает находить технологически сильные проекты и следить за движением институционального капитала.

Хотя включение в портфель YZI Labs существенно повышает видимость и доверие к проекту, это не является гарантией немедленного листинга на крупных централизованных биржах.

В целом да. Токены, поддержанные YZI Labs, часто получают широкую поддержку экосистемы и листинг на ведущих криптобиржах, что значительно повышает их глобальную ликвидность.

YZI Labs считается значимым индикатором, поскольку проекты, поддержанные этой структурой, проходят строгую институциональную проверку, что часто указывает на сильную технологическую базу и более высокий потенциал долгосрочного роста.

Портфель YZI Labs – это отобранная подборка блокчейн-проектов и криптоактивов, получивших стратегические инвестиции и поддержку инкубатора YZI Labs (ранее Binance Labs), одного из ведущих венчурных игроков индустрии.

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