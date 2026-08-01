Сегодняшняя цена AgentTank

Текущая цена AgentTank (TANK) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TANK на USD составляет $ 0 за TANK.

На данный момент AgentTank занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 246, при оборотном предложении 999,72M TANK. В течение последних 24 часов, TANK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04527386, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TANK изменился на -1,34% за последний час и на +3,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AgentTank (TANK)

Рыночная капитализация $ 32,25K$ 32,25K $ 32,25K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32,25K$ 32,25K $ 32,25K Оборотное предложение 999,72M 999,72M 999,72M Общее предложение 999 722 937,351599 999 722 937,351599 999 722 937,351599

Текущая рыночная капитализация AgentTank составляет $ 32,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TANK составляет 999,72M, а общее предложение – 999722937.351599. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,25K.