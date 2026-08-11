Сегодняшняя цена Mirror Protocol

Текущая цена Mirror Protocol (MIR) сегодня составляет $ 0.00306916 с изменением 3.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIR на USD составляет $ 0.00306916 за MIR.

На данный момент Mirror Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 238,594, при оборотном предложении 77.74M MIR. В течение последних 24 часов, MIR торговался в диапазоне от $ 0.00302031 (минимум) до $ 0.00318984 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 12.9, тогда как исторический минимум составил $ 0.00228196.

В краткосрочной перспективе MIR изменился на -0.49% за последний час и на +11.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 913.53.

Рыночная информация Mirror Protocol (MIR)

Рыночная капитализация $ 238.59K$ 238.59K $ 238.59K Объем (24Ч) $ 913.53$ 913.53 $ 913.53 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Оборотное предложение 77.74M 77.74M 77.74M Общее предложение 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

Текущая рыночная капитализация Mirror Protocol составляет $ 238.59K, при 24-часовом объеме торгов $ 913.53. Циркулируещее обращение MIR составляет 77.74M, а общее предложение – 370575000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.14M.