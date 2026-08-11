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Текущая цена Mirror Protocol сегодня составляет 0.00306916 USD. Рыночная капитализация MIR составляет 238,594 USD. Отслеживайте обновления цен MIR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mirror Protocol сегодня составляет 0.00306916 USD. Рыночная капитализация MIR составляет 238,594 USD. Отслеживайте обновления цен MIR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mirror Protocol (MIR)

Не в листинге

Текущая цена 1 MIR в USD:

$0.00306926
$0.00306926$0.00306926
-0.03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mirror Protocol (MIR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:29:40 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mirror Protocol

Текущая цена Mirror Protocol (MIR) сегодня составляет $ 0.00306916 с изменением 3.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIR на USD составляет $ 0.00306916 за MIR.

На данный момент Mirror Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 238,594, при оборотном предложении 77.74M MIR. В течение последних 24 часов, MIR торговался в диапазоне от $ 0.00302031 (минимум) до $ 0.00318984 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 12.9, тогда как исторический минимум составил $ 0.00228196.

В краткосрочной перспективе MIR изменился на -0.49% за последний час и на +11.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 913.53.

Рыночная информация Mirror Protocol (MIR)

$ 238.59K
$ 238.59K$ 238.59K

$ 913.53
$ 913.53$ 913.53

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000.0
370,575,000.0 370,575,000.0

Текущая рыночная капитализация Mirror Protocol составляет $ 238.59K, при 24-часовом объеме торгов $ 913.53. Циркулируещее обращение MIR составляет 77.74M, а общее предложение – 370575000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.14M.

История цен Mirror Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00302031
$ 0.00302031$ 0.00302031
Мин 24Ч
$ 0.00318984
$ 0.00318984$ 0.00318984
Макс 24Ч

$ 0.00302031
$ 0.00302031$ 0.00302031

$ 0.00318984
$ 0.00318984$ 0.00318984

$ 12.9
$ 12.9$ 12.9

$ 0.00228196
$ 0.00228196$ 0.00228196

-0.49%

-3.47%

+11.11%

+11.11%

История цен Mirror Protocol (MIR) в USD

За сегодня изменение цены Mirror Protocol на USD составило $ -0.000110512357487093.
За последние 30 дней изменение цены Mirror Protocol на USD составило $ +0.0000065007.
За последние 60 дней изменение цены Mirror Protocol на USD составило $ -0.0008822545.
За последние 90 дней изменение цены Mirror Protocol на USD составило $ +0.000000131532504231.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000110512357487093-3.47%
30 дней$ +0.0000065007+0.21%
60 дней$ -0.0008822545-28.74%
90 дней$ +0.000000131532504231+0.00%

Прогноз цены Mirror Protocol

Прогноз цены Mirror Protocol (MIR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MIR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mirror Protocol (MIR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mirror Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mirror Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MIR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mirror Protocol».

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Источник Mirror Protocol (MIR)

Официальный веб-сайт

Категория :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemDerivatives

О Mirror Protocol

Какова текущая рыночная цена MIR?

В настоящее время она оценивается в ₽0.229622675848987008000, что отражает изменение цены на -3.47% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Mirror Protocol на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, MIR демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов MIR?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты MIR. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Mirror Protocol?

Он торговался в пределах ₽0.225967907861908128000 и ₽0.238651486507752192000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность MIR на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции MIR в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:29:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mirror Protocol (MIR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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