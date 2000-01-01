Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Инфраструктура приватности по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Инфраструктура приватности. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.288
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6114
+0.24%
-1.37%
-7.73%
$ 2.09B
$ 518.72K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09164
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02411
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.393
-0.20%
-1.56%
-10.56%
$ 128.85M
$ 61.97K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04609
+0.52%
+2.89%
-4.44%
$ 101.90M
$ 2.87M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007905
-0.18%
-2.71%
-1.01%
$ 78.36M
$ 12.99M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.26
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.00575
-0.52%
+0.40%
+5.27%
$ 44.92M
$ 13.25M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003287
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
11
COTI
COTI
COTI
$ 0.010624
-0.32%
-0.21%
-12.95%
$ 30.80M
$ 9.26M
12
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.012284
-1.88%
-41.96%
-10.80%
$ 29.55M
$ 57.45M
13
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.599
+1.08%
+0.45%
+0.14%
$ 29.41M
$ 10.49K
14
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10316
+0.29%
+0.58%
-4.82%
$ 28.90M
$ 1.30M
15
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00536
-0.19%
-1.83%
-8.36%
$ 25.84M
$ 9.06M
16
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2728
-0.33%
-1.62%
+4.63%
$ 23.77M
$ 199.35K
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.0381
-1.06%
-5.86%
+7.36%
$ 17.88M
$ 70.37M
18
NYM
NYM
NYM
$ 0.01981
+1.86%
+5.84%
+15.56%
$ 16.50M
$ 3.44M
19
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01635472
-1.10%
-0.05%
+1.88%
$ 16.35M
$ 541.75
20
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008834
-0.82%
-2.77%
+6.15%
$ 13.48M
$ 6.82M
21
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04496
+0.09%
-0.22%
+0.76%
$ 12.38M
$ 1.34M
22
Octra
Octra
OCT
$ 0.01880049
-0.03%
-0.06%
-4.05%
$ 11.75M
$ 7.81K
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66,181
-0.01%
+0.02%
+3.10%
$ 6.39M
$ 761.65K
24
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01127
0.00%
-0.18%
-8.30%
$ 5.25M
$ 29.95K
25
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0503
0.00%
-0.59%
-0.98%
$ 4.90M
$ 39.79K
26
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.093711
0.00%
--
-20.30%
$ 4.05M
$ 383.58
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01159
-0.77%
-1.27%
-4.67%
$ 3.97M
$ 4.75M
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.247357
-0.05%
-0.02%
-12.78%
$ 3.42M
$ 19.80K
29
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009417
-0.25%
-1.28%
+3.12%
$ 2.51M
$ 5.99M
30
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11722
+1.03%
+4.26%
+27.97%
$ 2.34M
$ 351.63K
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01188809
+0.25%
-0.05%
-9.15%
$ 1.83M
$ 760.85
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.0017905
+0.34%
-0.00%
-4.64%
$ 1.79M
$ 1.18K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0.00179646
+0.16%
-0.02%
+0.40%
$ 1.60M
$ 57.39
34
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008532
-0.66%
-4.46%
-1.25%
$ 1.29M
$ 99.26K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.00116611
+0.10%
-0.04%
+10.63%
$ 1.17M
$ 69.98K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00418544
+0.02%
-0.00%
+1.92%
$ 920.80K
$ 3.58K
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01085303
+0.17%
+0.05%
-11.28%
$ 868.24K
$ 13.06K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00085893
+0.38%
+0.07%
-11.60%
$ 683.82K
$ 3.03K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00727065
+0.20%
-0.02%
-2.66%
$ 478.39K
$ 32.72
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00065053
+0.41%
-0.00%
+1.86%
$ 260.21K
$ 48.34
42
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.00017632
+0.56%
-0.06%
-18.96%
$ 176.31K
$ 8.26K
43
WORM
WORM
WORM
$ 0.04354145
+0.18%
-0.02%
-4.30%
$ 167.44K
$ 229.24
44
Primer
Primer
PR
$ 0.00051794
+0.40%
+0.07%
-14.92%
$ 148.27K
$ 723.70
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 8.0103E-7
-0.01%
-2.70%
-5.36%
$ 80.10K
--
46
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5.96E-5
-0.32%
-8.80%
-13.76%
$ 59.36K
--
47
ZERA
ZERA
ZERA
$ 5.516E-5
-0.33%
+6.00%
-0.99%
$ 55.12K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3.67002E-7
-4.49%
-7.10%
-8.14%
$ 38.18K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
+0.04%
$ 35.36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 8.863E-5
-0.31%
-0.40%
+1.31%
$ 31.08K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Инфраструктура приватности и почему они так популярны?
Токены категории Инфраструктура приватности представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 63 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $9.15B.
Какой токен из категории Инфраструктура приватности демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Инфраструктура приватности, отслеживаемых на MEXC, ZERA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Инфраструктура приватности находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 63 токенов категории Инфраструктура приватности, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Инфраструктура приватности относятся LINK, NEAR, BDX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Инфраструктура приватности?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Инфраструктура приватности составляет примерно $9.15B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Инфраструктура приватности, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.