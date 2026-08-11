Сегодняшняя цена Sidus

Текущая цена Sidus (SIDUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SIDUS на USD составляет $ 0 за SIDUS.

На данный момент Sidus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 293, при оборотном предложении 11,07B SIDUS. В течение последних 24 часов, SIDUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,193233, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SIDUS изменился на +0,04% за последний час и на +17,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Sidus (SIDUS)

Рыночная капитализация $ 70,29K$ 70,29K $ 70,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,29K$ 70,29K $ 70,29K Оборотное предложение 11,07B 11,07B 11,07B Общее предложение 404,0 404,0 404,0

Текущая рыночная капитализация Sidus составляет $ 70,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SIDUS составляет 11,07B, а общее предложение – 404.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,29K.