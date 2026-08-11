Какова текущая цена Reddio?

Reddio торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -1.07%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна RDO сегодня?

Волатильность цены RDO за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Reddio?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для RDO?

За последние 24 часа объем торгов RDO составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.907311761636588000000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Reddio?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как RDO сравнивается с другими токенами категории Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Zero Knowledge (ZK),Parallelized EVM,Binance Wallet IDO?

В рамках категории Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Zero Knowledge (ZK),Parallelized EVM,Binance Wallet IDO RDO демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.