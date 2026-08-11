Какова текущая цена Quanto?

Живая цена Quanto (QTO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Quanto на рынке?

В настоящее время Quanto находится на 7195-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3271672.1236426304000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов QTO в обращении?

Количество токенов QTO в обращении составляет 963592548.115187 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Quanto за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Quanto колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Quanto удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Quanto достиг максимальной цены ₽5.0099396710164032000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется QTO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Quanto?

Текущее изменение цены -1.17% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.