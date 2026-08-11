Сегодняшняя цена Xion

Текущая цена Xion (XION) сегодня составляет $ 0,104797 с изменением 2,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XION на USD составляет $ 0,104797 за XION.

На данный момент Xion занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 712 219, при оборотном предложении 92,68M XION. В течение последних 24 часов, XION торговался в диапазоне от $ 0,103593 (минимум) до $ 0,108635 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 6,83, тогда как исторический минимум составил $ 0,080171.

В краткосрочной перспективе XION изменился на -0,05% за последний час и на +0,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 785,42.

Рыночная информация Xion (XION)

Рыночная капитализация $ 9,71M$ 9,71M $ 9,71M Объем (24Ч) $ 785,42$ 785,42 $ 785,42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20,96M$ 20,96M $ 20,96M Оборотное предложение 92,68M 92,68M 92,68M Общее предложение 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Xion составляет $ 9,71M, при 24-часовом объеме торгов $ 785,42. Циркулируещее обращение XION составляет 92,68M, а общее предложение – 200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,96M.