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Топ токенов категории Base Native по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Base Native. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Солана
Солана
SOL
$ 75.76
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06956
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 63.89K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,857
+0.03%
-0.01%
-0.81%
$ 6.18B
$ 296.35M
6
Линк
Линк
LINK
$ 8.209
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 424.67K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004611
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.62
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8009
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.305
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
15
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002852
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9255
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
21
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
22
VVV
VVV
VVV
$ 11.8477
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.447
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
26
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4144
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
27
Curve
Curve
CRV
$ 0.2606
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
28
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5566
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
29
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.483
0.00%
-1.91%
+0.68%
$ 353.98M
$ 635.94K
30
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
31
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.863
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
32
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
33
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3155
-0.13%
-1.97%
-2.39%
$ 296.15M
$ 558.31K
34
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.356
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
35
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002453
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
36
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
37
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.2541
+2.33%
+16.53%
+147.08%
$ 201.59M
$ 4.92M
38
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
39
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.42688
-0.30%
-5.13%
-3.45%
$ 181.41M
$ 386.78K
40
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15167
-0.01%
-0.77%
-2.00%
$ 180.75M
$ 390.03K
41
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 174.32M
$ 5.00M
42
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.8
-0.06%
+0.01%
+1.69%
$ 168.02M
$ 223.58K
43
Compound
Compound
COMP
$ 16.53
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
44
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6604
-0.85%
-3.14%
-28.54%
$ 160.77M
$ 301.77K
45
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2737
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
46
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13523
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
47
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.13158
+1.21%
+27.11%
+25.95%
$ 125.52M
$ 7.69M
48
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3456
+0.38%
+0.38%
+9.35%
$ 118.37M
$ 283.48K
49
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08306
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
50
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0030282
0.00%
-0.75%
-4.13%
$ 116.83M
$ 756.90K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Base Native и почему они так популярны?
Токены категории Base Native представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 452 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $194.83B.
Какой токен из категории Base Native демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Base Native, отслеживаемых на MEXC, PAW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 68.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Base Native находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 452 токенов категории Base Native, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Base Native относятся USDC, SOL, DOGE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Base Native?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Base Native составляет примерно $194.83B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Base Native, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.