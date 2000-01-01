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Топ токенов категории Токенизированные частные займы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные частные займы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
+0.20%
$ 21.22B
$ 15.78M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированные частные займы и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированные частные займы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $21.22B.
Какой токен из категории Токенизированные частные займы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированные частные займы, отслеживаемых на MEXC, FIGR_HELOC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированные частные займы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Токенизированные частные займы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные частные займы относятся FIGR_HELOC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированные частные займы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные частные займы составляет примерно $21.22B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные частные займы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.