Топ стейблкоинов по рыночной капитализации

Стейблкоины – это криптовалюты со стабильной ценой, привязанной к внешним активам, например фиатным валютам. Они дают быстрые расчеты как у цифровых активов, но с меньшей волатильностью. Трейдеры используют их как защитный актив во время колебаний рынка, средство расчётов и базовую валюту в торговых парах.