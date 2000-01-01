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Топ стейблкоинов по рыночной капитализации

Стейблкоины – это криптовалюты со стабильной ценой, привязанной к внешним активам, например фиатным валютам. Они дают быстрые расчеты как у цифровых активов, но с меньшей волатильностью. Трейдеры используют их как защитный актив во время колебаний рынка, средство расчётов и базовую валюту в торговых парах.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999138
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 34.62B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 63.99K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00024
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999801
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.48B
$ 447.71M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 72.67M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998742
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 1.32B
$ 825.83K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 195.09K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.38K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998028
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.15M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999169
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 656.93M
$ 16.76M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.99873
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 550.90M
$ 915.84K
16
USX
USX
USX
$ 0.999092
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 506.50M
$ 1.34M
17
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
0.00%
+0.03%
+0.06%
$ 493.03M
$ 13.91K
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01201022
0.00%
-0.01%
-0.72%
$ 471.12M
$ 580.44
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 452.43M
$ 24.20M
20
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.99935
+0.03%
0.00%
-0.06%
$ 352.35M
$ 2.30M
21
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 336.84M
$ 73.25K
22
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.94128
+0.03%
-0.00%
+3.68%
$ 305.30M
$ 2.27M
23
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999521
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 214.45M
$ 8.19M
24
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
25
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 175.75M
$ 6.33M
26
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.0
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 174.25M
$ 22.05K
27
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.18M
$ 6.90M
28
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997865
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 149.47M
$ 2.13M
29
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627977
-0.05%
-0.00%
-0.95%
$ 126.05M
--
30
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998232
-0.09%
0.00%
-0.28%
$ 124.66M
$ 1.43K
31
CASH
CASH
CASH
$ 0.998805
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 119.48M
$ 7.02M
32
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998603
-0.09%
0.00%
-0.44%
$ 114.94M
$ 73.46K
33
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998876
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 99.89M
$ 1.81M
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.99898
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 95.98M
$ 3.77M
36
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
0.00%
$ 93.20M
--
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995195
0.00%
--
-0.08%
$ 75.84M
$ 4.18
38
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 75.14M
$ 42.21K
39
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.996684
-0.01%
0.00%
-0.09%
$ 74.89M
$ 16.84K
40
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
41
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.195395
0.00%
--
+0.39%
$ 73.15M
$ 1.37K
42
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998162
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 65.83M
$ 76.13K
43
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
44
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999228
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 61.42M
$ 1.34M
45
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 59.64M
$ 2.01K
46
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1557
-0.02%
0.00%
+0.16%
$ 57.33M
$ 4.83K
47
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195083
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 56.37M
$ 4.74K
48
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00628057
0.00%
-0.00%
-0.80%
$ 55.30M
$ 66.51K
49
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.99848
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 53.57M
$ 1.16M
50
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.566923
-0.01%
+0.06%
+32.72%
$ 53.05M
$ 20.62K

Часто задаваемые вопросы

Какова основная роль стейблкоинов на крипторынке?
Стейблкоины поддерживают стабильную цену, выступая защитным активом от волатильности и удобным средством обмена для покупки других криптоактивов.
Все ли стейблкоины обеспечены фиатом?
Нет. Фиатные стейблкоины обеспечены банковскими резервами, алгоритмические – регулируют предложение через смарт-контракты, а криптообеспеченные используют избыточное обеспечение в цифровых активах для поддержания привязки цены.
Как трейдеры используют стейблкоины во время медвежьего рынка?
В периоды падения рынка криптовалютные трейдеры часто продают волатильные альткоины и удерживают стейблкоины, чтобы сохранить стоимость капитала и обеспечить наличие ликвидных средств на случай появления новых возможностей для покупок.
Почему торговые пары стейблкоинов важны для DEX?
Пары стейблкоинов обеспечивают надежную ценовую базу на децентрализованных биржах (DEX), гарантируя, что поставщики ликвидности не понесут значительных убытков из-за резких колебаний цен обычных криптовалют.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоины, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.