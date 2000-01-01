Стейблкоины – это криптовалюты со стабильной ценой, привязанной к внешним активам, например фиатным валютам. Они дают быстрые расчеты как у цифровых активов, но с меньшей волатильностью. Трейдеры используют их как защитный актив во время колебаний рынка, средство расчётов и базовую валюту в торговых парах.
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