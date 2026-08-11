Сегодняшняя цена Privacy Hood by Virtuals

Текущая цена Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 31.36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PHOOD на USD составляет $ 0 за PHOOD.

На данный момент Privacy Hood by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53,579, при оборотном предложении 1.00B PHOOD. В течение последних 24 часов, PHOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PHOOD изменился на +1.46% за последний час и на +14.62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Privacy Hood by Virtuals (PHOOD)

Рыночная капитализация $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Privacy Hood by Virtuals составляет $ 53.58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHOOD составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53.58K.