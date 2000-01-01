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Топ токенов категории Уровень 2 (L2) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Уровень 2 (L2). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
OKB
OKB
OKB
$ 93.9
-0.03%
-0.94%
+7.77%
$ 1.97B
$ 1.77K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.441
+0.09%
+3.27%
+8.86%
$ 1.45B
$ 210.92K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07737
-0.05%
-0.31%
+3.78%
$ 823.16M
$ 1.78M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08051
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1317
-0.08%
-0.83%
-3.10%
$ 238.62M
$ 419.45K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1122
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
7
OP
OP
OP
$ 0.09231
+1.06%
+3.36%
+4.49%
$ 199.34M
$ 415.56K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02408
-0.12%
-3.10%
-3.84%
$ 152.91M
$ 9.63M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2173
-0.50%
+1.63%
-1.00%
$ 112.49M
$ 508.75K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007915
-0.15%
-2.23%
-0.26%
$ 78.76M
$ 13.04M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.09521
0.00%
-2.29%
-7.91%
$ 70.22M
$ 571.18K
12
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008645
+0.48%
-2.25%
+4.91%
$ 42.19M
$ 64.89M
13
$ 0.004833
-0.19%
-2.05%
+0.83%
$ 42.11M
$ 11.56M
14
$ 0.006194
-0.34%
+2.44%
+8.88%
$ 39.80M
$ 12.49M
15
CELO
CELO
CELO
$ 0.06308
-0.20%
-0.14%
+4.79%
$ 38.37M
$ 892.13K
16
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01329
-0.08%
-4.26%
-4.60%
$ 38.18M
$ 4.83M
17
Prom
Prom
PROM
$ 2.0499
+0.83%
-4.38%
+10.72%
$ 37.57M
$ 29.15K
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002247
+0.09%
-0.75%
-1.57%
$ 34.88M
$ 31.92M
19
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.11
0.00%
--
-0.32%
$ 34.37M
$ 10.35K
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010691
-0.26%
-0.51%
-14.30%
$ 31.19M
$ 9.23M
21
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45637
+0.62%
-4.97%
+4.48%
$ 30.88M
$ 131.81K
22
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05832
-0.15%
-1.07%
+1.88%
$ 27.71M
$ 975.18K
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00537
0.00%
-1.65%
-8.19%
$ 25.89M
$ 9.07M
24
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0192
-0.26%
+3.66%
+12.57%
$ 24.55M
$ 5.41M
25
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02575115
+0.40%
-0.05%
+19.54%
$ 24.02M
$ 17.03M
26
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005266
-0.13%
-2.92%
-7.78%
$ 23.48M
$ 12.40M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3166
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02563
+5.64%
+11.68%
+29.03%
$ 22.18M
$ 4.53M
29
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.303689
+0.02%
-0.02%
-4.71%
$ 19.60M
$ 238.48K
30
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.209427
+0.33%
-0.02%
+3.79%
$ 19.28M
$ 337.26K
31
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02081
-0.76%
+0.24%
+11.44%
$ 19.11M
$ 2.87M
32
Metis
Metis
METIS
$ 2.515
+0.12%
-1.26%
+3.62%
$ 18.85M
$ 23.59K
33
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.077983
+0.54%
+0.01%
+8.12%
$ 18.18M
$ 1.77M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01362
0.00%
-1.57%
-0.43%
$ 16.07M
$ 20.23M
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002503
+0.16%
-0.32%
+4.29%
$ 15.89M
$ 213.05M
36
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00417912
+0.30%
-0.03%
+1.84%
$ 15.64M
$ 9.67K
37
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04184
+0.07%
-0.10%
+3.35%
$ 14.08M
$ 1.43M
38
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0711
-0.28%
-2.61%
+2.16%
$ 13.80M
$ 740.11K
39
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.07738
-1.11%
+3.21%
+5.77%
$ 13.43M
$ 812.87K
40
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06696
+0.38%
-0.95%
+5.09%
$ 13.33M
$ 1.13M
41
CORN
CORN
CORN
$ 0.02537
+0.12%
-0.08%
-0.35%
$ 13.32M
$ 5.79M
42
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00969
+0.31%
-3.01%
-7.46%
$ 13.23M
$ 5.06M
43
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01904
+0.37%
-1.49%
+6.73%
$ 12.86M
$ 2.91M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0292
+0.34%
-1.36%
+5.82%
$ 11.34M
$ 1.78M
45
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004597
+0.15%
-1.20%
+3.06%
$ 10.81M
$ 37.46M
46
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04285
+0.68%
-2.11%
-3.37%
$ 9.81M
$ 1.96M
47
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.00784
-0.15%
-4.47%
+6.67%
$ 9.41M
$ 7.68M
48
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01881
+0.05%
-2.48%
-0.32%
$ 9.32M
$ 3.37M
49
KONET
KONET
KONET
$ 0.01828386
-0.54%
-0.05%
-3.13%
$ 8.48M
$ 15.07K
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003983
+0.28%
-1.67%
+3.66%
$ 7.98M
$ 13.93M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Уровень 2 (L2) и почему они так популярны?
Токены категории Уровень 2 (L2) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 108 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.75B.
Какой токен из категории Уровень 2 (L2) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Уровень 2 (L2), отслеживаемых на MEXC, ION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Уровень 2 (L2) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 108 токенов категории Уровень 2 (L2), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Уровень 2 (L2) относятся OKB, MNT, POL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Уровень 2 (L2)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Уровень 2 (L2) составляет примерно $6.75B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Уровень 2 (L2), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.