Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Уровень 2 (L2). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

Потенциал токенов Уровень 2 (L2) зависит от фундаментальных показателей конкретных проектов, рыночных условий и вашей личной толерантности к риску. MEXC предоставляет котировки в реальном времени, графики и аналитические инструменты, которые помогут вам оценить проекты Уровень 2 (L2). Перед инвестированием всегда проводите собственное исследование.

Зарегистрируйте бесплатный аккаунт на MEXC, пройдите верификацию и внесите депозит. После этого вы сможете найти любой торгуемый токен категории Уровень 2 (L2) на спотовом рынке и начать торговать с USDT или другими поддерживаемыми парами.

Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Уровень 2 (L2) составляет примерно $6.75B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 108 токенов категории Уровень 2 (L2), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Уровень 2 (L2) относятся OKB, MNT, POL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории Уровень 2 (L2), отслеживаемых на MEXC, ION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории Уровень 2 (L2) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 108 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.75B.

Что такое токены категории Уровень 2 (L2) и почему они так популярны?

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Уровень 2 (L2), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.