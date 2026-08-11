Сегодняшняя цена Privashh

Текущая цена Privashh (SHH) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHH на USD составляет $ 0 за SHH.

На данный момент Privashh занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 857, при оборотном предложении 100,00B SHH. В течение последних 24 часов, SHH торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHH изменился на -- за последний час и на +6,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Privashh (SHH)

Рыночная капитализация $ 20,86K$ 20,86K $ 20,86K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20,86K$ 20,86K $ 20,86K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Privashh составляет $ 20,86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHH составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,86K.