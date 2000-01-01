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Топ токенов категории Протокол RWA по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Протокол RWA. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.298
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34579
+0.48%
-2.94%
-7.75%
$ 1.68B
$ 601.72K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3261
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15165
+0.07%
-0.09%
-1.41%
$ 180.78M
$ 381.26K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016902
-0.27%
-3.24%
-7.68%
$ 168.33M
$ 115.37M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07463
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1631
0.00%
-0.61%
-3.66%
$ 94.25M
$ 425.46K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012274
+0.10%
+1.97%
+14.42%
$ 70.69M
$ 18.44M
9
RE
RE
RE
$ 0.41068
-1.44%
+1.08%
+4.68%
$ 65.56M
$ 662.11K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.261123
-0.32%
-0.06%
-4.13%
$ 36.08M
$ 22.45K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.032
-0.31%
-2.14%
-0.93%
$ 33.80M
$ 41.73K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069135
+0.16%
--
-14.96%
$ 18.24M
$ 1.33K
13
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.444
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
14
CHR
CHR
CHR
$ 0.0142
-0.49%
-4.88%
+12.13%
$ 13.88M
$ 3.72M
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.01014
0.00%
-2.58%
-7.96%
$ 12.71M
$ 5.81M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.062
+0.48%
-2.96%
+10.48%
$ 11.20M
$ 959.68K
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05307
+0.49%
0.00%
+4.77%
$ 9.58M
$ 1.36M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0010368
+0.06%
+7.30%
+22.69%
$ 8.10M
$ 25.61M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10381
+0.07%
-0.34%
-0.36%
$ 7.23M
$ 434.34K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.03472
-0.17%
+1.00%
-0.43%
$ 5.49M
$ 603.31K
21
READY
READY
READY
$ 0.005228
0.00%
-22.86%
-24.18%
$ 5.20M
$ 5.78M
22
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06169
-0.29%
-2.98%
-6.81%
$ 5.00M
$ 1.08M
23
$ 0.00189
+1.06%
-5.47%
-15.18%
$ 4.72M
$ 4.75M
24
NetX
NetX
NETX
$ 0.2023
-0.20%
+0.05%
-10.12%
$ 4.64M
$ 272.85K
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.008905
+0.26%
-1.00%
+0.71%
$ 4.33M
$ 6.30M
26
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01812827
-0.10%
-0.00%
-3.14%
$ 4.00M
$ 15.68K
27
$ 0.01931
-0.82%
-5.34%
-8.92%
$ 3.29M
$ 37.49K
28
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.058249
0.00%
0.00%
+0.46%
$ 3.09M
$ 7.29
29
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
--
-62.79%
$ 3.06M
$ 30.31
30
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.02098081
0.00%
+0.03%
+59.15%
$ 2.90M
$ 5.74K
31
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00406646
+2.23%
+0.07%
+15.27%
$ 2.76M
$ 1.02K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03141
-0.06%
+0.97%
+3.74%
$ 2.75M
$ 1.88M
33
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.001779
+0.95%
-3.58%
+6.36%
$ 2.71M
$ 33.30M
34
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00553
+0.18%
-2.47%
-5.79%
$ 2.28M
$ 711.08K
35
Allo
Allo
RWA
$ 0.001157
0.00%
+0.17%
+0.52%
$ 2.08M
$ 47.06M
36
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.0211
+2.12%
-1.26%
-2.34%
$ 1.87M
$ 2.65M
37
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001841
+0.27%
-3.61%
+4.72%
$ 1.84M
$ 32.05M
38
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003324
-0.03%
-0.27%
-3.95%
$ 1.63M
$ 62.82M
39
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0.0002298
-0.13%
-2.97%
+3.62%
$ 1.60M
$ 220.35M
40
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00121992
-15.84%
+0.50%
+36.76%
$ 1.53M
$ 163.82K
41
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.886374
0.00%
-0.00%
-2.12%
$ 1.42M
$ 2.72K
42
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001671
+0.42%
-3.85%
-13.00%
$ 1.35M
$ 156.10M
43
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00011532
0.00%
0.00%
-1.28%
$ 1.33M
$ 12.02
44
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00110506
+1.85%
-0.07%
-2.83%
$ 1.11M
$ 7.01K
45
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0.0111
0.00%
-3.51%
-9.09%
$ 1.01M
$ 4.44M
46
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0.00075047
+0.42%
-0.01%
-6.32%
$ 750.40K
$ 108.44K
47
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 734.78K
--
48
Arowana
Arowana
ARW
$ 0.03038
0.00%
-2.03%
-44.98%
$ 696.03K
$ 58.17K
49
AgriDex
AgriDex
AGRI
$ 0.00056666
+0.04%
-0.06%
-6.66%
$ 566.65K
$ 186.51
50
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.0005081
0.00%
+0.01%
+1.26%
$ 477.61K
$ 14.16K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Протокол RWA и почему они так популярны?
Токены категории Протокол RWA представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 73 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.34B.
Какой токен из категории Протокол RWA демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Протокол RWA, отслеживаемых на MEXC, OGY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 7.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Протокол RWA находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 73 токенов категории Протокол RWA, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Протокол RWA относятся LINK, ONDO, TIA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Протокол RWA?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Протокол RWA составляет примерно $8.34B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Протокол RWA, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.