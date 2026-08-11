Сколько стоит Nexus Trading Labs в данный момент?

Nexus Trading Labs в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -0.10%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется NEXUS сегодня?

NEXUS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem.

Насколько популярен Nexus Trading Labs сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают NEXUS.

Чем отличается Nexus Trading Labs от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem и созданным на сети --, NEXUS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество NEXUS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 99999999999.99998 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Nexus Trading Labs за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.