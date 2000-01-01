Квантово-устойчивые блокчейны используют продвинутые криптографические алгоритмы, способные противостоять потенциальным атакам квантовых компьютеров. По мере роста вычислительных мощностей такие сети направлены на защиту средств и данных пользователей от взлома. Этот сектор рассматривают как долгосрочный хедж против устаревания традиционной криптографии.
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