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Топ токенов с квантовой устойчивостью по рыночной капитализации

Квантово-устойчивые блокчейны используют продвинутые криптографические алгоритмы, способные противостоять потенциальным атакам квантовых компьютеров. По мере роста вычислительных мощностей такие сети направлены на защиту средств и данных пользователей от взлома. Этот сектор рассматривают как долгосрочный хедж против устаревания традиционной криптографии.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 500.1
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08259
+0.50%
-2.25%
-8.99%
$ 738.04M
$ 1.72M
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02409
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004369
-0.14%
-0.88%
+0.07%
$ 60.59M
$ 406.29B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008655
-0.23%
-1.72%
+5.61%
$ 42.33M
$ 65.18M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01305617
+0.19%
-0.00%
+0.99%
$ 22.19M
$ 88.83K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06435
+0.20%
-0.68%
-4.30%
$ 7.58M
$ 184.06K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02324
+1.64%
-11.97%
+0.94%
$ 5.86M
$ 10.35M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00401
0.00%
-1.96%
-4.75%
$ 2.22M
$ 17.11M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00188972
+0.31%
-0.00%
-18.48%
$ 1.89M
$ 13.06K
11
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.547131
+3.46%
+0.07%
+17.84%
$ 1.26M
$ 7.69K
12
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03806
+1.79%
+6.82%
+7.51%
$ 1.09M
$ 2.46M
13
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.054954
0.00%
-0.07%
+3.13%
$ 1.04M
$ 231.42
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00249666
+1.14%
-0.07%
-7.84%
$ 249.70K
$ 2.20K
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.0002346
-0.04%
-2.09%
+0.77%
$ 117.20K
$ 255.78M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03182
+0.54%
+2.54%
-0.93%
--
$ 3.38M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.73252
-0.93%
-3.69%
-16.64%
--
$ 12.66K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.023057
+1.37%
-2.52%
+5.66%
--
$ 8.56M

Часто задаваемые вопросы

Что такое квантово-устойчивые блокчейны и криптовалюты?
Квантово-устойчивые блокчейны – это сети, построенные на продвинутых постквантовых криптографических алгоритмах. Они специально разработаны для защиты от потенциальных угроз со стороны будущих мощных квантовых компьютеров.
Почему квантовые компьютеры представляют теоретическую угрозу для традиционных криптовалютных сетей?
Традиционные криптовалюты используют криптографию на эллиптических кривых (ECC). Масштабные квантовые компьютеры теоретически могут применять продвинутые алгоритмы для взлома этих математических схем, что может привести к раскрытию приватных ключей и компрометации безопасности сети.
Как квантово-устойчивые токены обновляют криптографию для защиты средств пользователей?
Квантово-устойчивые токены используют новые математические конструкции, такие как криптография на решетках или хэш-основанные подписи, которые доказанно устойчивы к вычислительной мощности квантовых машин.
Является ли квантовая угроза актуальной для крупных криптовалют, таких как Bitcoin?
Нет, это не непосредственная угроза. По оценкам экспертов, потребуется еще много лет, прежде чем квантовые компьютеры достигнут уровня, достаточного для взлома Bitcoin. Тем не менее квантово-устойчивые проекты уже создают необходимую инфраструктуру в качестве превентивной защиты.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Квантово-устойчивые, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.