Нет, это не непосредственная угроза. По оценкам экспертов, потребуется еще много лет, прежде чем квантовые компьютеры достигнут уровня, достаточного для взлома Bitcoin. Тем не менее квантово-устойчивые проекты уже создают необходимую инфраструктуру в качестве превентивной защиты.