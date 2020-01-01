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Топ токенов категории GENIUS Act Compliant Stablecoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе GENIUS Act Compliant Stablecoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
3
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
+0.11%
0.00%
+0.01%
$ 31.97M
$ 5.67K
4
USAT
USAT
USAT
$ 0.9993
-0.01%
-0.02%
-0.05%
$ 10.00M
$ 54.13K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории GENIUS Act Compliant Stablecoin и почему они так популярны?
Токены категории GENIUS Act Compliant Stablecoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $77.68B.
Какой токен из категории GENIUS Act Compliant Stablecoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории GENIUS Act Compliant Stablecoin, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов GENIUS Act Compliant Stablecoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории GENIUS Act Compliant Stablecoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории GENIUS Act Compliant Stablecoin относятся USDC, PYUSD, USDP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории GENIUS Act Compliant Stablecoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории GENIUS Act Compliant Stablecoin составляет примерно $77.68B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор GENIUS Act Compliant Stablecoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.