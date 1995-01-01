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Топ токенов категории Искусственный интеллект (ИИ) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Искусственный интеллект (ИИ). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8,211
-0,59%
-1,05%
+0,01%
$ 5,41B
$ 37,35K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201,48
-0,70%
-2,17%
+1,92%
$ 2,23B
$ 5,42K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6009
-0,77%
-1,90%
-7,98%
$ 2,08B
$ 513,53K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,06471
-0,95%
-4,29%
-9,08%
$ 1,40B
$ 109,57K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8016
-0,56%
-0,66%
-4,69%
$ 1,35B
$ 1,83M
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,311
-0,22%
+4,78%
+9,42%
$ 1,27B
$ 117,35K
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05274
-0,28%
-2,70%
-5,35%
$ 1,23B
$ 1,11M
8
Render
Render
RENDER
$ 1,287
-0,31%
-2,94%
-4,80%
$ 668,66M
$ 106,82K
9
VVV
VVV
VVV
$ 11,877
+0,06%
-0,03%
-0,70%
$ 559,27M
$ 7,42K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5575
-0,29%
-0,32%
-0,25%
$ 366,64M
$ 266,06K
11
FET
FET
FET
$ 0,1359
-0,22%
-1,45%
-7,86%
$ 306,98M
$ 1,85M
12
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1,75834
-2,26%
-52,12%
-26,33%
$ 282,65M
$ 1,18M
13
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0,42654
-0,30%
-5,13%
-3,45%
$ 181,41M
$ 386,78K
14
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,6624
-0,85%
-3,14%
-28,54%
$ 160,77M
$ 301,77K
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01438
-0,28%
-2,24%
-2,31%
$ 156,16M
$ 4,39M
16
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,495685
-0,26%
-0,01%
-1,14%
$ 146,97M
$ 3,41M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0,1797
-0,93%
+1,06%
-3,47%
$ 143,10M
$ 724,92K
18
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0,140172
-0,25%
+0,01%
+9,02%
$ 140,14M
$ 7,70M
19
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2737
+1,17%
-2,23%
-1,39%
$ 138,00M
$ 273,66K
20
Tagger
Tagger
TAG
$ 0,0011525
+0,15%
-2,23%
-0,34%
$ 126,88M
$ 70,94M
21
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0,2604
-0,04%
-0,27%
-0,04%
$ 126,69M
$ 279,83K
22
Arweave
Arweave
AR
$ 1,813
-0,55%
+0,17%
-1,52%
$ 119,16M
$ 46,25K
23
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,0587
+0,87%
+0,44%
+3,26%
$ 114,47M
$ 994,22K
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0,01342
+0,07%
+0,52%
-2,25%
$ 97,35M
$ 4,21M
25
Golem
Golem
GLM
$ 0,09179
+0,03%
-0,01%
-0,46%
$ 91,77M
$ 2,71M
26
Talus
Talus
US
$ 0,0401
-1,13%
-9,52%
-23,92%
$ 88,66M
$ 2,56M
27
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0,0038337
+0,14%
-7,50%
-9,57%
$ 88,16M
$ 82,15M
28
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2,783
+0,84%
+2,75%
+0,14%
$ 83,46M
$ 23,30K
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,004095
-0,15%
+1,08%
+4,46%
$ 82,95M
$ 18,59M
30
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,2098
+0,77%
+0,34%
-1,18%
$ 74,69M
$ 454,50K
31
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0,2984
-0,10%
-0,07%
-1,19%
$ 72,78M
$ 289,14K
32
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0,295625
-0,03%
0,00%
+0,01%
$ 72,34M
$ 632,34K
33
Beam
Beam
BEAMX
$ 0,001386
+0,14%
-0,43%
-4,08%
$ 71,10M
$ 39,55M
34
Allora
Allora
ALLO
$ 0,31852
-1,04%
+7,17%
+24,28%
$ 63,91M
$ 485,12K
35
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1,247
+0,24%
-2,27%
-3,03%
$ 62,06M
$ 42,59K
36
Targon
Targon
SN4
$ 11,49
-0,43%
-0,04%
+0,70%
$ 61,58M
$ 248,08K
37
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,259
+1,75%
+6,24%
+4,46%
$ 61,04M
$ 531,06K
38
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0,0000004379
+0,37%
-0,54%
+0,62%
$ 60,78M
$ 403,36B
39
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02644
+0,08%
+3,90%
+15,62%
$ 58,86M
$ 3,28M
40
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0,039511
+0,02%
-1,13%
-2,27%
$ 55,65M
$ 9,55M
41
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0,007485
+0,23%
-2,16%
+4,13%
$ 55,13M
$ 7,34M
42
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03056
+0,59%
+4,42%
+17,78%
$ 51,28M
$ 2,30M
43
Diem
Diem
DIEM
$ 1 360,36
-0,01%
-0,00%
-0,64%
$ 49,78M
$ 498,97K
44
affine
affine
SN120
$ 12,25
-0,41%
-0,04%
+2,25%
$ 46,37M
$ 3,35M
45
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0,04414
+0,55%
+21,26%
+36,32%
$ 45,43M
$ 4,02M
46
Score
Score
SN44
$ 8,48
-0,59%
-0,06%
+10,70%
$ 43,76M
$ 912,81K
47
IO
IO
IO
$ 0,12278
-0,30%
-4,04%
-1,63%
$ 43,04M
$ 2,11M
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0,2188
+0,25%
+1,10%
+6,02%
$ 42,89M
$ 220,30K
49
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003292
+0,24%
-0,39%
-10,19%
$ 41,47M
$ 25,40M
50
Spark
Spark
SPK
$ 0,0146
-0,27%
-1,62%
-5,26%
$ 40,87M
$ 3,74M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Искусственный интеллект (ИИ) и почему они так популярны?
Токены категории Искусственный интеллект (ИИ) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1,051 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.70B.
Какой токен из категории Искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Искусственный интеллект (ИИ), отслеживаемых на MEXC, TUA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 34.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Искусственный интеллект (ИИ) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1,051 токенов категории Искусственный интеллект (ИИ), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Искусственный интеллект (ИИ) относятся LINK, TAO, NEAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Искусственный интеллект (ИИ)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Искусственный интеллект (ИИ) составляет примерно $22.70B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Искусственный интеллект (ИИ), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.