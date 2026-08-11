Какова текущая цена Exiom?

Exiom торгуется по цене ₽1.200426543292506656000, за последние 24 часа его цена изменилась на -9.11%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Exiom составляет ₽3.509793627079570768000, тогда как ATL — ₽0.532220709763091328000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка XEQM?

Рыночная капитализация составляет ₽335146579.2084030992000, что ставит актив на 1646-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Exiom на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле XEQM.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 279190885.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Exiom?

Exiom входит в классификацию Infrastructure,Smart Contract Platform,Privacy Coins,Masternodes,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Privacy, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность XEQM?

Работа в сети -- позволяет XEQM использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.