Сегодняшняя цена Common

Текущая цена Common (COMMON) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMMON на USD составляет $ 0 за COMMON.

На данный момент Common занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 217 880, при оборотном предложении 3,04B COMMON. В течение последних 24 часов, COMMON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03666064, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COMMON изменился на +0,85% за последний час и на +5,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Common (COMMON)

Рыночная капитализация $ 217,88K$ 217,88K $ 217,88K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 716,07K$ 716,07K $ 716,07K Оборотное предложение 3,04B 3,04B 3,04B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Common составляет $ 217,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COMMON составляет 3,04B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 716,07K.