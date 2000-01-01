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Топ токенов категории Инфраструктура по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Инфраструктура. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.249
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.08
-0.27%
-2.23%
+0.67%
$ 3.49B
$ 47.27K
3
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.307
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05285
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
5
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09166
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
7
Quant
Quant
QNT
$ 57.94
+0.68%
-1.06%
-4.59%
$ 700.82M
$ 622.35
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7036
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04309
+0.84%
+3.61%
+11.16%
$ 338.86M
$ 4.88M
10
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2961
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
11
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1317
-0.08%
-0.83%
-3.10%
$ 238.62M
$ 419.45K
12
Humanity
Humanity
H
$ 0.08147
+0.06%
+4.39%
+11.24%
$ 231.81M
$ 1.41M
13
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.2189
+2.33%
+16.53%
+147.08%
$ 201.59M
$ 4.92M
14
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05455
-0.94%
-5.32%
-0.47%
$ 190.37M
$ 941.20K
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01437
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
16
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03426
-0.26%
-3.98%
+2.88%
$ 153.78M
$ 1.93M
17
STRK
STRK
STRK
$ 0.02409
-0.12%
-3.10%
-3.84%
$ 152.91M
$ 9.63M
18
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4276
-0.28%
-2.09%
-4.60%
$ 144.52M
$ 373.17K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1793
-0.93%
+1.06%
-3.47%
$ 143.10M
$ 724.92K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05885
+0.87%
+0.44%
+3.26%
$ 114.47M
$ 994.22K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.2173
-0.50%
+1.63%
-1.00%
$ 112.49M
$ 508.75K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004063
-0.15%
+1.08%
+4.46%
$ 82.95M
$ 18.59M
23
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.015266
+0.39%
-3.32%
+0.35%
$ 81.47M
$ 3.88M
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2117
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
25
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.65%
$ 68.53M
$ 4.34K
26
$ 880.9
-0.25%
-0.60%
-1.78%
$ 65.35M
$ 75.81
27
Gas
Gas
GAS
$ 0.940678
-0.02%
-0.01%
+1.20%
$ 61.24M
$ 686.33K
28
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02497
+0.08%
-2.18%
+0.97%
$ 60.29M
$ 2.32M
29
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.395
+0.73%
+10.70%
+68.49%
$ 57.05M
$ 334.78K
30
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
31
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02937
+2.47%
+33.54%
+67.98%
$ 50.03M
$ 5.35M
32
ELF
ELF
ELF
$ 0.05805
+0.28%
+0.45%
-2.51%
$ 47.64M
$ 970.83K
33
$ 0.0369
0.00%
-0.96%
+0.73%
$ 44.02M
$ 38.56K
34
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04143
+1.33%
-8.31%
+100.19%
$ 41.85M
$ 8.53M
35
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07274
-0.18%
-4.01%
+19.07%
$ 37.80M
$ 3.49M
36
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08868
+0.23%
-1.31%
+2.60%
$ 37.04M
$ 667.77K
37
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.448
-0.20%
-2.20%
-2.84%
$ 36.75M
$ 420.83K
38
APRO
APRO
AT
$ 0.14469
+0.56%
-2.43%
+7.28%
$ 36.37M
$ 377.54K
39
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3398
-0.21%
+1.52%
-0.26%
$ 35.38M
$ 166.16K
40
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.508
+0.13%
-2.59%
-3.02%
$ 33.96M
$ 35.77K
41
0G
0G
0G
$ 0.1542
-0.45%
+4.01%
+10.89%
$ 33.22M
$ 536.76K
42
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.14214
-0.24%
-0.66%
+8.24%
$ 31.71M
$ 1.54M
43
CargoX
CargoX
CXO
$ 0.146948
-0.02%
-0.02%
-2.09%
$ 31.61M
$ 25.13K
44
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.011964
+2.84%
-37.50%
-10.18%
$ 30.26M
$ 57.01M
45
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1547
-0.32%
-3.61%
-7.68%
$ 30.23M
$ 300.84K
46
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005476
-0.22%
+0.39%
-6.69%
$ 28.77M
$ 15.07M
47
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03555
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
48
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00543609
-0.05%
-0.00%
-1.60%
$ 27.03M
$ 639.57K
49
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006689
-1.92%
-6.00%
-10.84%
$ 26.97M
$ 9.36M
50
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00537
0.00%
-1.65%
-8.19%
$ 25.89M
$ 9.07M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Инфраструктура и почему они так популярны?
Токены категории Инфраструктура представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 256 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $18.83B.
Какой токен из категории Инфраструктура демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Инфраструктура, отслеживаемых на MEXC, GWEI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 33.54% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Инфраструктура находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 256 токенов категории Инфраструктура, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Инфраструктура относятся LINK, LTC, ICP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Инфраструктура?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Инфраструктура составляет примерно $18.83B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Инфраструктура, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.