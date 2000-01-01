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Топ токенов категории Бессрочные по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Бессрочные. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6032
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3844
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1817
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6298
-0.33%
-2.58%
+1.61%
$ 169.83M
$ 97.51K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35174
-0.62%
+2.06%
-0.45%
$ 118.15M
$ 280.75K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11569
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.09512
0.00%
-2.29%
-7.91%
$ 70.22M
$ 571.18K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.254
+0.21%
-2.74%
+0.21%
$ 65.17M
$ 8.69K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09431
-0.95%
-1.28%
+17.69%
$ 30.80M
$ 914.26K
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.212
+0.47%
-3.58%
-2.21%
$ 29.48M
$ 341.83K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07551
-0.48%
+0.37%
-4.45%
$ 24.83M
$ 2.46M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09794
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0113
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02084
-0.76%
+0.24%
+11.44%
$ 19.11M
$ 2.87M
17
Based
Based
BASED
$ 0.0777
+0.20%
+2.34%
-0.55%
$ 17.95M
$ 3.93M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008411
+0.50%
-2.93%
+6.51%
$ 16.67M
$ 8.00M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01433
-0.84%
-9.41%
+17.01%
$ 14.24M
$ 10.17M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5317
0.00%
+0.44%
+6.97%
$ 12.45M
$ 106.41K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002898
-0.17%
-1.43%
+2.70%
$ 12.41M
$ 20.15M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0292
+0.34%
-1.36%
+5.82%
$ 11.34M
$ 1.78M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0634
-2.31%
-3.64%
+16.09%
$ 9.39M
$ 147.97K
24
THENA
THENA
THE
$ 0.06472
-0.26%
-10.30%
+23.03%
$ 8.53M
$ 2.28M
25
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01319
-1.49%
-4.20%
+10.43%
$ 8.09M
$ 5.70M
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.07
0.00%
-0.00%
-1.90%
$ 7.88M
$ 9.41
27
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.396669
-0.91%
-0.05%
-7.49%
$ 7.14M
$ 12.88K
28
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01464295
-0.05%
+0.03%
-9.32%
$ 7.08M
$ 6.30K
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008076
+0.04%
-2.65%
+2.12%
$ 6.16M
$ 7.13M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+3.67%
$ 5.93M
$ 11.04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0336
0.00%
+0.90%
-2.33%
$ 5.55M
$ 173.98K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.056764
+0.56%
--
+6.95%
$ 5.11M
$ 344.63
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001668
-0.54%
-1.31%
+14.61%
$ 4.82M
$ 39.87M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008084
-0.96%
-4.00%
-4.53%
$ 4.05M
$ 6.83M
35
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.303326
+0.16%
+0.07%
+0.85%
$ 3.03M
$ 1.41M
36
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.009225
-0.72%
+8.01%
+13.22%
$ 2.90M
$ 5.61M
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01914072
+0.14%
0.00%
-7.05%
$ 2.87M
$ 59.84K
38
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.166763
0.00%
-0.02%
-10.73%
$ 2.30M
$ 7.10K
39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089883
-0.73%
-0.05%
-8.23%
$ 2.12M
$ 10.92K
40
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00189755
-1.02%
-0.03%
-18.01%
$ 1.65M
$ 462.24
41
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110338
-0.38%
-0.00%
-5.56%
$ 1.63M
$ 39.98K
42
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04403136
0.00%
-0.03%
-0.71%
$ 1.49M
$ 821.41
43
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.00439
-0.25%
-0.90%
-2.70%
$ 1.13M
$ 17.40M
44
K9
K9
K9
$ 0.00082775
-2.07%
+0.44%
+97.62%
$ 929.56K
$ 33.46K
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.0019559
0.00%
--
+7.10%
$ 895.23K
$ 48.02
46
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00071245
-0.03%
-0.04%
-30.39%
$ 712.45K
$ 32.39K
47
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00295923
+0.09%
0.00%
+1.70%
$ 626.40K
$ 840.96
48
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00089044
+3.43%
+0.04%
+8.53%
$ 605.66K
$ 2.41K
49
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00364716
+0.02%
+0.06%
+9.55%
$ 528.79K
$ 65.77K
50
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00547546
0.00%
0.00%
0.00%
$ 472.50K
$ 42.49K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Бессрочные и почему они так популярны?
Токены категории Бессрочные представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 80 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $18.17B.
Какой токен из категории Бессрочные демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Бессрочные, отслеживаемых на MEXC, GRVT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 33.66% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Бессрочные находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 80 токенов категории Бессрочные, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Бессрочные относятся HYPE, ASTER, LIT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Бессрочные?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Бессрочные составляет примерно $18.17B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Бессрочные, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.