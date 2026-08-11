Какова текущая цена FIO Protocol?

Живая цена FIO Protocol (FIO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает FIO Protocol на рынке?

В настоящее время FIO Protocol находится на 4365-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽19530980.3069937920000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов FIO в обращении?

Количество токенов FIO в обращении составляет 922568273.3954465 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен FIO Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена FIO Protocol колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько FIO Protocol удалён от своего максимума и минимума за всё время?

FIO Protocol достиг максимальной цены ₽41.9315272999902384000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется FIO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для FIO Protocol?

Текущее изменение цены -2.20% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.