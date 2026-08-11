Что такое RADR?

Radr — это стек для платежей и идентификации, ориентированный на конфиденциальность, работающий на Solana. Он позволяет приложениям, API и ИИ-агентам проводить зарядку и оплату в частном режиме — с использованием доказательств нулевого знания, зашифрованных сумм и безгазовых пользовательских интерфейсов — при этом сохраняя совместимость со стандартами (x402 «Оплата обязательна»).

Что включает: ShadowID: ZK-идентичность с ограничениями скорости по типу RLN для безопасной автоматизации и защиты от спама. ShadowPay: Приватные платежи x402 — доказательства Groth16 + зашифрованные суммы по системе ElGamal + эскроу PDA; релейеры покрывают комиссии. ShadowPath: ZK-миксер/анонимные каналы для повышения уровня несвязываемости. ShadowMSG: Зашифрованные сообщения, привязанные к ShadowID.

Что делает RADR уникальным?

Полный стек конфиденциальности, а не просто отдельное приложение. ShadowID (ZK-идентичность + RLN), ShadowPay (приватные платежи x402), ShadowPath (ZK-миксер), ShadowMSG (зашифрованные сообщения) разработаны таким образом, чтобы взаимосвязываться друг с другом, а не быть дополнительными модулями.

Математика превосходит доверие. Доказательства Groth16 + зашифрованные суммы по системе ElGamal + эскроу PDA на блокчейне означают возможность проверки платежей без раскрытия отправителя или суммы — нет необходимости «просто доверять бэкенду посредника».

Автоматизация готова к работе с агентами. Разрешения на расходование средств + нулевые значения на блокчейне обеспечивают безопасную автоплатежную, подписочную и оплату через ИИ-агентов без необходимости открывать кошелёк вручную.

Безгазовый пользовательский интерфейс по умолчанию. Релейеры покрывают комиссии; пользователи получают приватные потоки одним кликом после первоначального пополнения.

x402 реализован правильно. Заголовки и потоки совместимы со стандартами, но посредник остаётся криптографически невидимым; проверка и расчет происходят на блокчейне, а не в оффлайн-журналах.

Первичная поверхность для разработчиков. Чистые REST-конечные точки, SDK, тестовые среды и простые примеры платёжных стенок и расчётов, которые работают ещё до подключения к блокчейну.

Протестированные примитивы. Ограничения скорости по типу RLN, Merkle-коммитменты, хэширование Poseidon — единая криптография для идентификации, платежей и обмена сообщениями.

Бренд и удобство использования, готовые к запуску. Тщательно продуманная документация, терминальный стиль интерфейса и готовые к производству активы, чтобы команды могли быстро перейти от демонстрации к реальному запуску.

Ясная дорожная карта для токена. $RADR объединяет стек конфиденциальности (уровни доступа, экономика релейеров, будущий выкуп/комиссии), а не является просто «ещё одним токеном блокчейна».

На какой блокчейн-сети работает RADR?

RADR работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена RADR?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.21% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится RADR?

RADR относится к категории Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать RADR с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация RADR?

Его рыночная капитализация составляет ₽953881.798833596864000, что ставит актив на 9704-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов RADR сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 927267552.3527869 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля RADR?

За последний день объем торговли RADR составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа RADR колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.