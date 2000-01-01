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Топ токенов категории Launchpad CoinList по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad CoinList. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Солана
Солана
SOL
$ 75.84
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.5986
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3446
-0.58%
-2.09%
-8.21%
$ 1.68B
$ 641.56K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.0824
+0.34%
-4.63%
-8.80%
$ 734.83M
$ 1.70M
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7028
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1315
-0.08%
-0.83%
-3.10%
$ 238.62M
$ 419.45K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1119
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05457
-0.94%
-5.32%
-0.47%
$ 190.37M
$ 941.20K
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04605
+0.99%
+3.29%
-6.11%
$ 101.42M
$ 2.94M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1633
-0.24%
-0.61%
-3.82%
$ 94.42M
$ 424.56K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04069
+0.10%
-1.21%
-0.05%
$ 52.60M
$ 1.41M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03068
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
13
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04432
+0.55%
+21.26%
+36.32%
$ 45.43M
$ 4.02M
14
$ 0.0369
0.00%
-0.96%
+0.73%
$ 44.02M
$ 38.56K
15
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.0418
+1.33%
-8.31%
+100.19%
$ 41.85M
$ 8.53M
16
Gravity
Gravity
G
$ 0.003618
+0.08%
+0.11%
-1.01%
$ 39.20M
$ 17.36M
17
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01747
-0.51%
-1.02%
+1.57%
$ 39.08M
$ 1.56M
18
CELO
CELO
CELO
$ 0.06349
-0.20%
-0.14%
+4.79%
$ 38.37M
$ 892.13K
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01323
-0.08%
-4.26%
-4.60%
$ 38.18M
$ 4.83M
20
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002052
-4.21%
+7.25%
+12.79%
$ 33.22M
$ 36.07M
21
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007605
+0.13%
-0.93%
+2.11%
$ 32.31M
$ 7.53M
22
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.347253
0.00%
+0.01%
+2.03%
$ 30.76M
$ 65.23K
23
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03563
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09486
+0.25%
-0.00%
-4.21%
$ 22.86M
$ 11.53K
25
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3167
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
26
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09267
+0.23%
-7.18%
+20.90%
$ 20.02M
$ 757.19K
27
Test
Test
TST
$ 0.022739
+0.02%
-1.99%
+104.15%
$ 19.90M
$ 34.34M
28
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.03847
+0.33%
-2.64%
+11.74%
$ 18.30M
$ 70.90M
29
NYM
NYM
NYM
$ 0.01951
0.00%
+2.84%
+12.47%
$ 16.05M
$ 3.41M
30
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03701
+0.59%
0.00%
+3.45%
$ 14.89M
$ 2.11M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01669
-0.06%
+0.12%
+8.64%
$ 11.10M
$ 3.36M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02054
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.108
-0.19%
-1.82%
+6.00%
$ 7.63M
$ 498.38K
34
375ai
375ai
EAT
$ 0.00650099
-0.63%
+0.03%
-4.22%
$ 6.50M
$ 34.30K
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.0066914
-0.23%
0.00%
-3.31%
$ 4.64M
$ 694.61
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.0146
-0.21%
-1.15%
-6.18%
$ 3.49M
$ 3.82M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01491
-0.53%
-0.60%
+0.47%
$ 3.14M
$ 3.78M
38
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006488
-0.03%
-2.64%
-7.66%
$ 2.65M
$ 137.13M
39
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00201592
-0.75%
-0.00%
-1.06%
$ 2.47M
$ 24.29K
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0.0416
0.00%
+5.29%
+2.14%
$ 2.19M
$ 1.54M
41
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00496368
-0.17%
+0.03%
+28.07%
$ 1.68M
$ 6.83K
42
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.010231
-0.61%
+2.42%
+5.79%
$ 1.65M
$ 10.07M
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00178825
0.00%
--
-1.34%
$ 1.36M
$ 3.93
44
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01273703
-1.74%
+0.11%
+13.26%
$ 1.27M
$ 174.08K
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
46
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00232958
-0.71%
-0.14%
-19.29%
$ 741.69K
$ 790.87K
47
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00063487
-0.32%
-0.06%
+11.64%
$ 634.87K
$ 12.54K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.0005064
0.00%
0.00%
-1.18%
$ 526.09K
$ 31.07K
49
Rally
Rally
RLY
$ 2.509E-5
-0.08%
+5.60%
-5.82%
$ 376.34K
--
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00019096
0.00%
--
-3.23%
$ 281.19K
$ 74.49

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad CoinList и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad CoinList представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 69 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $50.66B.
Какой токен из категории Launchpad CoinList демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad CoinList, отслеживаемых на MEXC, SQD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.26% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad CoinList находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 69 токенов категории Launchpad CoinList, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad CoinList относятся SOL, NEAR, ONDO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad CoinList?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad CoinList составляет примерно $50.66B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad CoinList, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.