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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Управление по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Управление. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.14
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.92
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.74
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8021
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.306
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05281
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3335
-1.02%
+5.78%
+5.23%
$ 1.16B
$ 3.01M
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08742
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
9
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.417
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
11
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08014
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
12
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.194804
+0.29%
-11.09%
+42.49%
$ 415.26M
$ 6.15M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2607
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
14
FET
FET
FET
$ 0.136
-0.22%
-1.45%
-7.86%
$ 306.98M
$ 1.85M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2955
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1973
-0.25%
-2.56%
-0.85%
$ 215.29M
$ 304.08K
18
OP
OP
OP
$ 0.09236
+1.06%
+3.36%
+4.49%
$ 199.34M
$ 415.56K
19
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.748
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
20
ENS
ENS
ENS
$ 4.206
-0.09%
-2.03%
-1.50%
$ 170.08M
$ 12.95K
21
Compound
Compound
COMP
$ 16.52
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
22
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6668
-0.85%
-3.14%
-28.54%
$ 160.77M
$ 301.77K
23
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.133
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.083
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
25
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07443
0.00%
-2.71%
-1.09%
$ 102.21M
$ 2.87M
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11558
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
27
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,029.9
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
28
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
29
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0024699
-0.07%
-1.77%
-4.06%
$ 72.02M
$ 37.61M
30
0x
0x
ZRX
$ 0.08156
0.00%
-0.78%
+2.69%
$ 69.39M
$ 704.99K
31
RE
RE
RE
$ 0.41278
-1.02%
+3.72%
+7.12%
$ 67.54M
$ 637.59K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.00836
-0.59%
-1.38%
+1.50%
$ 50.70M
$ 26.11M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1706
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03968
+0.13%
-2.83%
-27.08%
$ 45.97M
$ 6.07M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01461
-0.27%
-1.62%
-5.26%
$ 40.87M
$ 3.74M
36
$ 0.006186
-0.34%
+2.44%
+8.88%
$ 39.80M
$ 12.49M
37
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003595
-0.06%
-1.26%
+6.34%
$ 36.07M
$ 15.79M
38
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.508
+0.13%
-2.59%
-3.02%
$ 33.96M
$ 35.77K
39
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.014031
-0.52%
+0.23%
-6.08%
$ 32.46M
$ 5.53M
40
Band
Band
BAND
$ 0.170725
+0.33%
-0.01%
+10.87%
$ 30.80M
$ 1.89M
41
UMA
UMA
UMA
$ 0.3374
-0.06%
-1.23%
+0.06%
$ 30.68M
$ 159.57K
42
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.008357
+0.23%
-0.78%
+3.67%
$ 28.50M
$ 7.59M
43
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01467
-0.41%
+3.22%
+6.58%
$ 28.35M
$ 3.41M
44
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08193
+0.24%
+0.37%
-3.49%
$ 28.25M
$ 730.01K
45
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2608
+0.08%
-4.51%
-2.72%
$ 28.12M
$ 251.99K
46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3112
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
47
ICON
ICON
ICX
$ 0.02290916
+0.13%
-0.01%
+5.70%
$ 25.14M
$ 336.60K
48
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02
+0.05%
-3.07%
-0.35%
$ 24.67M
$ 3.56M
49
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3153
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
50
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09828
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Управление и почему они так популярны?
Токены категории Управление представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 193 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $30.05B.
Какой токен из категории Управление демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Управление, отслеживаемых на MEXC, VOLT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 248.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Управление находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 193 токенов категории Управление, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Управление относятся HYPE, UNI, AAVE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Управление?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Управление составляет примерно $30.05B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Управление, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.