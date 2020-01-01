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Топ токенов категории Рынки прогнозов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Рынки прогнозов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005491
-0.02%
+0.64%
-6.28%
$ 28.83M
$ 15.11M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.072
+0.09%
0.00%
0.00%
$ 25.72M
$ 28.85K
3
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010564
+1.76%
-1.93%
+29.42%
$ 10.14M
$ 6.10M
4
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.17901
+0.13%
0.00%
+9.04%
$ 9.88M
$ 17.65K
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05306
+0.49%
0.00%
+4.77%
$ 9.58M
$ 1.36M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0628
-0.18%
-2.94%
-4.83%
$ 8.24M
$ 881.53K
7
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01288
-0.99%
-5.57%
+7.58%
$ 7.99M
$ 5.25M
8
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00830935
+0.19%
+0.01%
+0.63%
$ 7.61M
$ 49.62K
9
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2974
+0.24%
+4.56%
-5.99%
$ 4.13M
$ 196.01K
10
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02202
-0.41%
-4.34%
+1.90%
$ 3.92M
$ 3.07M
11
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.54
+0.28%
+0.06%
-6.10%
$ 1.06M
$ 829.74
12
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
+0.05%
$ 746.58K
$ 42.38K
13
HILO
HILO
HILO
$ 0.00463595
+0.28%
-0.01%
+7.32%
$ 558.04K
$ 527.69
14
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01535906
-0.05%
-0.04%
+2.53%
$ 314.87K
$ 1.82K
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00299045
+0.17%
--
+0.72%
$ 311.74K
$ 428.49
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.004466
0.00%
-0.31%
-3.23%
$ 297.26K
$ 4.15M
17
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00199873
+0.22%
-0.06%
+1.37%
$ 249.18K
$ 1.40K
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00218911
-0.63%
--
-4.63%
$ 218.91K
$ 178.38
19
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00018064
+0.28%
-0.15%
+52.67%
$ 176.17K
$ 13.73K
20
XYRO
XYRO
XYRO
$ 0.00017602
+0.09%
0.00%
-8.97%
$ 176.02K
$ 78.87
21
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017431
+0.27%
-0.08%
-14.53%
$ 174.27K
$ 1.19K
22
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018908
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 171.28K
$ 6.05K
23
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0007213
+0.17%
-2.72%
-4.92%
$ 144.94K
$ 10.92M
24
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
-0.17%
$ 64.62K
$ 122.73
25
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 6.378E-5
-0.33%
-10.00%
-5.82%
$ 63.78K
--
26
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.69363E-7
0.00%
-0.50%
+1.80%
$ 46.94K
--
27
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00010362
+0.14%
--
-37.89%
$ 45.98K
$ 85.37
28
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
+0.07%
$ 41.79K
$ 252.83
29
Legend
Legend
LEGEND
$ 3.223E-5
0.00%
+0.30%
+0.12%
$ 32.22K
--
30
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.606E-5
0.00%
+2.90%
+1.96%
$ 25.38K
--
31
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
+1.04%
$ 23.35K
--
32
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 2.163E-5
-0.32%
+6.60%
+32.05%
$ 21.63K
--
33
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.267E-5
0.00%
+0.50%
-0.31%
$ 12.67K
--
34
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.68E-6
0.00%
+1.30%
+0.52%
$ 9.68K
--
35
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.47E-6
0.00%
-3.70%
-8.59%
$ 9.47K
--
36
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.013786
+0.44%
-2.34%
-1.91%
--
$ 698.70K
37
Cap
Cap
CAP
$ 0.04488
-0.38%
+11.80%
+67.34%
--
$ 12.27M
38
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09469
+0.31%
+0.04%
+0.21%
--
$ 868.59K
39
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0128843
+0.05%
+2.28%
+3.39%
--
$ 255.41M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Рынки прогнозов и почему они так популярны?
Токены категории Рынки прогнозов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 39 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $121.04M.
Какой токен из категории Рынки прогнозов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Рынки прогнозов, отслеживаемых на MEXC, CAP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Рынки прогнозов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 39 токенов категории Рынки прогнозов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Рынки прогнозов относятся SPACE, PRDT, AURASOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Рынки прогнозов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Рынки прогнозов составляет примерно $121.04M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Рынки прогнозов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.