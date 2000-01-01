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Топ токенов централизованных бирж (CEX) по рыночной капитализации

Токены централизованных бирж (CEX) – это нативные активы, выпускаемые криптоплатформами. Эти утилитарные токены дают держателям преимущества внутри экосистемы биржи – например, скидки на комиссии и доступ к launchpad. Их цена напрямую зависит от роста пользователей, объемов торгов и общего успеха биржи.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 599.47
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.65
0.00%
-0.00%
-1.13%
$ 8.88B
$ 221.15K
3
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04692
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
4
OKB
OKB
OKB
$ 93.816
-0.03%
-0.94%
+7.77%
$ 1.97B
$ 1.77K
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001824
0.00%
+1.11%
+1.22%
$ 1.65B
$ 30.56B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.63625
+0.59%
+0.65%
+1.25%
$ 1.14B
$ 52.85K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6222
+0.12%
-1.41%
+1.41%
$ 892.45M
$ 8.13K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.01%
+3.72%
$ 713.10M
$ 955.11K
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7192
+0.27%
-2.72%
-0.59%
$ 464.26M
$ 106.93K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.649
+0.04%
+1.52%
+3.60%
$ 151.51M
$ 1.04M
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.840501
-1.05%
-0.02%
+0.46%
$ 136.21M
$ 5.59M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
0.00%
$ 124.10M
$ 306.61K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.388
-0.21%
-2.62%
-0.72%
$ 96.62M
$ 198.14K
14
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.65%
$ 68.53M
$ 4.34K
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1963
-0.15%
-1.85%
-1.01%
$ 64.53M
$ 319.68K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08209
+0.24%
+0.37%
-3.49%
$ 28.25M
$ 730.01K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6.69
0.00%
-0.01%
-1.62%
$ 26.76M
$ 163.37K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09797
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01128
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.057021
-0.05%
-0.01%
+11.46%
$ 19.35M
$ 516.21K
21
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001251
-0.16%
-2.72%
+4.95%
$ 18.71M
$ 54.09M
22
MAX
MAX
MAX
$ 0.261968
-0.06%
0.00%
-0.28%
$ 18.06M
$ 57.44K
23
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00574322
-1.01%
-0.01%
-0.93%
$ 16.95M
$ 24.26K
24
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059949
0.00%
--
+0.01%
$ 16.76M
$ 58.53
25
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
+0.14%
$ 13.72M
$ 3.34K
26
LCX
LCX
LCX
$ 0.01489205
-0.26%
-0.06%
-13.92%
$ 13.72M
$ 75.39K
27
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01074
0.00%
+2.19%
-5.46%
$ 12.91M
$ 23.33K
28
Huobi
Huobi
HT
$ 0.098417
-0.01%
+0.04%
+13.20%
$ 10.77M
$ 88.77K
29
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05474
-0.18%
+0.96%
+17.61%
$ 10.57M
$ 1.17M
30
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
+0.32%
$ 6.48M
$ 20.03
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00289058
-5.73%
-0.13%
+23.54%
$ 2.96M
$ 62.55K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001328
0.00%
-3.70%
-23.85%
$ 2.14M
$ 57.54K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00395632
-0.26%
+0.02%
+26.23%
$ 876.66K
$ 22.30K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02649
-0.64%
-0.26%
+6.34%
$ 795.00K
$ 6.27M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.0023323
+0.04%
-0.00%
-0.33%
$ 522.88K
$ 91.82
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.82E-6
0.00%
-2.10%
-1.09%
$ 492.77K
--
37
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00034557
-0.27%
-0.13%
-14.33%
$ 345.57K
$ 21.36K
38
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.06085
-3.94%
+0.04%
-9.91%
$ 319.60K
$ 1.23M
39
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.351397
+0.28%
-0.00%
-0.09%
$ 246.08K
$ 539.87K
40
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
+0.03%
$ 192.49K
$ 17.13
41
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00024839
0.00%
0.00%
-1.09%
$ 190.13K
$ 1.59
42
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0.00049069
+0.01%
-0.01%
+16.82%
$ 189.05K
$ 3.86K
43
DEW
DEW
DEW
$ 0.00016328
+0.02%
-0.03%
+4.05%
$ 163.29K
$ 528.65
44
KONA
KONA
KONA
$ 6.84
+0.59%
-0.01%
-15.76%
$ 118.16K
$ 20.99
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00018193
0.00%
-0.03%
-17.43%
$ 87.26K
$ 256.27
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 2.03
0.00%
-0.00%
+0.50%
$ 82.38K
$ 27.63
47
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00029974
0.00%
+0.50%
-43.14%
$ 29.90K
$ 2.06
48
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.917E-5
0.00%
+3.30%
+5.91%
$ 19.32K
--
50
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 9.69E-5
0.00%
+0.50%
+2.15%
$ 17.29K
--

Часто задаваемые вопросы

Для чего используются токены централизованных бирж (CEX)?
Токены централизованных бирж (CEX) — это собственные цифровые активы, выпускаемые криптовалютными торговыми платформами. Токены CEX в основном используются для предоставления трейдерам скидок на комиссию за транзакции, более высоких VIP-уровней и эксклюзивного доступа к запускам новых токенов.
Как объем торгов на бирже влияет на стоимость CEX-токена?
Стабильно высокий объем торгов сигнализирует о росте платформы и обычно повышает спрос на CEX-токены, так как больше пользователей покупают их для снижения комиссий.
В чем заключается цель механизмов сжигания токенов на централизованных биржах?
Централизованные биржи часто используют часть дохода от торгов для выкупа и сжигания токенов. Это дефляционный механизм, который снижает предложение в обращении и может повышать дефицит токена со временем.
Считаются ли CEX-токены децентрализованными активами?
Нет. CEX-токены тесно связаны с централизованной компанией-эмитентом. Их рыночный успех напрямую зависит от бизнеса и регуляторного статуса конкретной биржи.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токен централизованной биржи (CEX), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.