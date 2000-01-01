Токены централизованных бирж (CEX) – это нативные активы, выпускаемые криптоплатформами. Эти утилитарные токены дают держателям преимущества внутри экосистемы биржи – например, скидки на комиссии и доступ к launchpad. Их цена напрямую зависит от роста пользователей, объемов торгов и общего успеха биржи.

Нет. CEX-токены тесно связаны с централизованной компанией-эмитентом. Их рыночный успех напрямую зависит от бизнеса и регуляторного статуса конкретной биржи.

Централизованные биржи часто используют часть дохода от торгов для выкупа и сжигания токенов. Это дефляционный механизм, который снижает предложение в обращении и может повышать дефицит токена со временем.

Стабильно высокий объем торгов сигнализирует о росте платформы и обычно повышает спрос на CEX-токены, так как больше пользователей покупают их для снижения комиссий.

Токены централизованных бирж (CEX) — это собственные цифровые активы, выпускаемые криптовалютными торговыми платформами. Токены CEX в основном используются для предоставления трейдерам скидок на комиссию за транзакции, более высоких VIP-уровней и эксклюзивного доступа к запускам новых токенов.

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