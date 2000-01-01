Токены централизованных бирж (CEX) – это нативные активы, выпускаемые криптоплатформами. Эти утилитарные токены дают держателям преимущества внутри экосистемы биржи – например, скидки на комиссии и доступ к launchpad. Их цена напрямую зависит от роста пользователей, объемов торгов и общего успеха биржи.
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