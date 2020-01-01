В эту категорию входят криптовалюты, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в официальных исках рассматривает как незарегистрированные ценные бумаги. Такие токены находятся под жестким регуляторным давлением, что создает неопределенность вокруг их статуса и ликвидности. Отслеживание этого сектора помогает оценивать регуляторные риски и изменения в правовом поле крипторынка.
Включение цифровых активов в сектор Предполагаемые ценные бумаги SEC, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.