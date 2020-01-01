Топ токенов, признанных SEC ценными бумагами, по рыночной капитализации

В эту категорию входят криптовалюты, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в официальных исках рассматривает как незарегистрированные ценные бумаги. Такие токены находятся под жестким регуляторным давлением, что создает неопределенность вокруг их статуса и ликвидности. Отслеживание этого сектора помогает оценивать регуляторные риски и изменения в правовом поле крипторынка.