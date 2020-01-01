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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов, признанных SEC ценными бумагами, по рыночной капитализации

В эту категорию входят криптовалюты, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в официальных исках рассматривает как незарегистрированные ценные бумаги. Такие токены находятся под жестким регуляторным давлением, что создает неопределенность вокруг их статуса и ликвидности. Отслеживание этого сектора помогает оценивать регуляторные риски и изменения в правовом поле крипторынка.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.25
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
2
Трон
Трон
TRX
$ 0.3309
+0.03%
+0.36%
+0.58%
$ 31.40B
$ 12.05M
3
Тон
Тон
GRAM
$ 1.325
-0.15%
-1.04%
-4.73%
$ 3.56B
$ 522.59K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6017
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.311
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.407
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7026
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7198
+0.27%
-2.72%
-0.59%
$ 464.26M
$ 106.93K
9
DASH
DASH
DASH
$ 31.22
+0.19%
-1.33%
-1.27%
$ 396.71M
$ 14.45K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002635
-0.04%
-0.53%
-0.30%
$ 259.59M
$ 223.91B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9248
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01306
-0.38%
-2.10%
+1.24%
$ 136.10M
$ 6.57M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06673
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
14
$ 0.04144
-0.43%
-0.62%
-1.03%
$ 121.74M
$ 1.38M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1973
-0.15%
-1.85%
-1.01%
$ 64.53M
$ 319.68K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03058
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00294
0.00%
-1.01%
0.00%
$ 40.44M
$ 18.61M
18
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03885245
-0.17%
-0.01%
-0.45%
$ 38.83M
$ 3.06M
19
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003836
-0.80%
-1.57%
-3.03%
$ 33.28M
$ 146.66M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010775
-0.26%
-0.51%
-14.30%
$ 31.19M
$ 9.23M
21
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04195
+0.12%
-0.97%
+2.14%
$ 29.76M
$ 1.79M
22
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005051
-0.02%
-0.73%
+0.74%
$ 28.16M
$ 11.94M
23
LCX
LCX
LCX
$ 0.01489205
-0.26%
-0.06%
-13.92%
$ 13.72M
$ 75.39K
24
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04428
+0.04%
+0.23%
+0.32%
$ 6.24M
$ 1.20M
25
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.00771604
-0.04%
+0.25%
+28.55%
$ 3.34M
$ 7.10K
26
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04969055
0.00%
--
+0.03%
$ 2.65M
$ 9.84
27
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 1.3E-6
0.00%
-2.50%
-6.47%
$ 800.96K
--
28
SALT
SALT
SALT
$ 0.00650756
-0.13%
-0.01%
-1.18%
$ 780.91K
$ 28.21
29
Rally
Rally
RLY
$ 2.509E-5
-0.08%
+5.60%
-5.82%
$ 376.34K
--
30
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00360154
-0.11%
+0.19%
+19.61%
$ 360.15K
$ 126.25
31
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
+0.05%
$ 302.13K
$ 2.31
32
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00304849
-0.02%
+0.04%
+18.85%
$ 237.00K
$ 1.17K
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
+0.09%
$ 50.62K
$ 0.96

Часто задаваемые вопросы

Что означает криптокатегория «Предполагаемые ценные бумаги SEC»?
Категория «Предполагаемые ценные бумаги SEC» включает криптовалюты, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прямо классифицировала в официальных исках как незарегистрированные инвестиционные контракты.
Как судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) влияет на цену токена?
Иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), создает сильную регуляторную неопределенность и часто приводит к делистингу токена с крупных платформ из США, что вызывает резкие краткосрочные падения цены.
Можно ли торговать цифровыми активами из категории «Предполагаемые ценные бумаги SEC» на глобальном рынке?
Да. Несмотря на жесткие ограничения в США, цифровые активы из категории «Предполагаемые ценные бумаги SEC» остаются широко доступными и активно торгуются на международных криптовалютных биржах и глобальных децентрализованных платформах.
Какие долгосрочные регуляторные риски у токенов из категории «Предполагаемые ценные бумаги SEC»?
Если федеральный суд официально классифицирует такие токены как ценные бумаги, команды проектов могут столкнуться с крупными финансовыми штрафами, а их будущая торговая инфраструктура будет серьезно ограничена требованиями традиционного финансового регулирования.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Предполагаемые ценные бумаги SEC, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.