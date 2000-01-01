Сектор «Made in China» включает блокчейн-проекты, созданные китайскими командами или тесно связанные с азиатской Web3-экосистемой. Динамика этих токенов часто зависит от региональных технологий, локальной ликвидности и регуляторных изменений в Азии. Обычно такие проекты фокусируются на корпоративных блокчейн-решениях, инфраструктуре и локальных экосистемах dApps.

Трейдеры следят за политикой Web3 в Гонконге, поскольку он активно позиционирует себя как открытый криптохаб для азиатских рынков. Благоприятная регуляторная политика в Гонконге регулярно выступает сильным бычьим катализатором для токенов «Made in China».

Токены «Made in China» крайне чувствительны к регуляторной повестке в Азии. Официальные заявления о развитии корпоративного блокчейна или ограничениях на криптотрейдинг в материковом Китае и Гонконге напрямую влияют на их рыночную оценку.

Криптовалюты сектора «Made in China» – это цифровые активы, разработанные преимущественно китайскими командами или проекты с глубокими историческими, операционными и финансовыми связями с азиатским крипторынком.

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