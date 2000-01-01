Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов «Made in China» по рыночной капитализации

Сектор «Made in China» включает блокчейн-проекты, созданные китайскими командами или тесно связанные с азиатской Web3-экосистемой. Динамика этих токенов часто зависит от региональных технологий, локальной ликвидности и регуляторных изменений в Азии. Обычно такие проекты фокусируются на корпоративных блокчейн-решениях, инфраструктуре и локальных экосистемах dApps.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.73
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
2
Трон
Трон
TRX
$ 0.331
+0.03%
+0.36%
+0.58%
$ 31.40B
$ 12.05M
3
OKB
OKB
OKB
$ 93.86
-0.03%
-0.94%
+7.77%
$ 1.97B
$ 1.77K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6035
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4469
+0.09%
+3.27%
+8.86%
$ 1.45B
$ 210.92K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64044
+0.59%
+0.65%
+1.25%
$ 1.14B
$ 52.85K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6169
+0.12%
-1.41%
+1.41%
$ 892.45M
$ 8.13K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.01%
+3.72%
$ 713.10M
$ 955.11K
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004669
+0.02%
-1.89%
-0.21%
$ 401.64M
$ 8.11M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.018206
-0.01%
+0.87%
+0.93%
$ 349.85M
$ 5.12M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04185
-0.43%
+0.05%
+5.18%
$ 219.30M
$ 1.41M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6536
+0.04%
+1.52%
+3.60%
$ 151.51M
$ 1.04M
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.813
-0.76%
-2.05%
-3.20%
$ 128.17M
$ 57.44K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6514
-0.20%
-3.18%
0.00%
$ 69.33M
$ 83.12K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002751
-0.07%
-2.45%
+4.17%
$ 55.08M
$ 19.24M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004367
-0.41%
-1.15%
+0.67%
$ 43.88M
$ 12.60M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008631
+0.48%
-2.25%
+4.91%
$ 42.19M
$ 64.89M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03783
-0.13%
-2.67%
+0.40%
$ 37.90M
$ 1.44M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0192
-0.26%
+3.66%
+12.57%
$ 24.55M
$ 5.41M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02157
-0.70%
+5.08%
+16.72%
$ 21.29M
$ 9.95M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.098417
-0.01%
+0.04%
+13.20%
$ 10.77M
$ 88.77K
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009274
-0.14%
-3.10%
-9.12%
$ 4.91M
$ 6.24B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002526
+0.12%
-8.62%
+8.02%
$ 3.76M
$ 25.98M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00296097
+1.68%
-0.00%
+3.22%
$ 2.96M
$ 17.31K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00159
+0.63%
-7.56%
+1.27%
$ 759.51K
$ 684.51K
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00054008
+0.30%
+0.13%
-2.60%
$ 439.95K
$ 1.35K
28
dForce
dForce
DF
$ 8.613E-5
+0.12%
-0.90%
-14.39%
$ 86.12K
--

Часто задаваемые вопросы

Что характеризует криптовалюты из сектора «Made in China»?
Криптовалюты сектора «Made in China» – это цифровые активы, разработанные преимущественно китайскими командами или проекты с глубокими историческими, операционными и финансовыми связями с азиатским крипторынком.
Как регуляторная политика в Азии влияет на цену токенов «Made in China»?
Токены «Made in China» крайне чувствительны к регуляторной повестке в Азии. Официальные заявления о развитии корпоративного блокчейна или ограничениях на криптотрейдинг в материковом Китае и Гонконге напрямую влияют на их рыночную оценку.
На каких технологических направлениях обычно фокусируются проекты «Made in China»?
Проекты «Made in China» часто сосредоточены на разработке высокопроизводительных корпоративных блокчейн-решений, создании масштабируемой инфраструктуры публичных сетей и развитии регионального Web3 для коммерческого применения.
Почему трейдеры отслеживают политику Web3 в Гонконге для этого сектора?
Трейдеры следят за политикой Web3 в Гонконге, поскольку он активно позиционирует себя как открытый криптохаб для азиатских рынков. Благоприятная регуляторная политика в Гонконге регулярно выступает сильным бычьим катализатором для токенов «Made in China».

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Сделано в Китае, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.