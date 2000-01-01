Сектор «Made in China» включает блокчейн-проекты, созданные китайскими командами или тесно связанные с азиатской Web3-экосистемой. Динамика этих токенов часто зависит от региональных технологий, локальной ликвидности и регуляторных изменений в Азии. Обычно такие проекты фокусируются на корпоративных блокчейн-решениях, инфраструктуре и локальных экосистемах dApps.
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