Сегодняшняя цена Minecraft Grandma Fund

Текущая цена Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) сегодня составляет $ 0 с изменением 21.78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRANDMA на USD составляет $ 0 за GRANDMA.

На данный момент Minecraft Grandma Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23,977, при оборотном предложении 999.96M GRANDMA. В течение последних 24 часов, GRANDMA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00335404, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GRANDMA изменился на -0.40% за последний час и на +20.09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Рыночная капитализация $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Оборотное предложение 999.96M 999.96M 999.96M Общее предложение 999,959,918.759122 999,959,918.759122 999,959,918.759122

Текущая рыночная капитализация Minecraft Grandma Fund составляет $ 23.98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRANDMA составляет 999.96M, а общее предложение – 999959918.759122. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.98K.