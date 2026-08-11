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Текущая цена Minecraft Grandma Fund сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GRANDMA составляет 23,977 USD. Отслеживайте обновления цен GRANDMA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Minecraft Grandma Fund сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GRANDMA составляет 23,977 USD. Отслеживайте обновления цен GRANDMA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 GRANDMA в USD:

$0.00002397
$0.00002397$0.00002397
+21.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:27:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Minecraft Grandma Fund

Текущая цена Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) сегодня составляет $ 0 с изменением 21.78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRANDMA на USD составляет $ 0 за GRANDMA.

На данный момент Minecraft Grandma Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23,977, при оборотном предложении 999.96M GRANDMA. В течение последних 24 часов, GRANDMA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00335404, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GRANDMA изменился на -0.40% за последний час и на +20.09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

$ 23.98K
$ 23.98K$ 23.98K

--
----

$ 23.98K
$ 23.98K$ 23.98K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,918.759122
999,959,918.759122 999,959,918.759122

Текущая рыночная капитализация Minecraft Grandma Fund составляет $ 23.98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRANDMA составляет 999.96M, а общее предложение – 999959918.759122. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.98K.

История цен Minecraft Grandma Fund в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00335404
$ 0.00335404$ 0.00335404

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+21.78%

+20.09%

+20.09%

История цен Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) в USD

За сегодня изменение цены Minecraft Grandma Fund на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Minecraft Grandma Fund на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Minecraft Grandma Fund на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Minecraft Grandma Fund на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+21.78%
30 дней$ 0+6.04%
60 дней$ 0-76.71%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Minecraft Grandma Fund

Прогноз цены Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GRANDMA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Minecraft Grandma Fund потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Официальный веб-сайт

Категория :

CharityMade in USAMeme

О Minecraft Grandma Fund

Какова текущая цена Minecraft Grandma Fund?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 21.78%.

Как рыночные настроения влияют на GRANDMA?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Minecraft Grandma Fund?

С рыночной капитализацией ₽1793866.3669639776000 Minecraft Grandma Fund занимает #8374 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

GRANDMA зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна GRANDMA сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Minecraft Grandma Fund?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (999959918.759122 токенов), тенденции принятия в рамках Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Made in USA и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:27:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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