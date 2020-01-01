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Топ токенов категории Абстракция сети по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Абстракция сети. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.223
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.5969
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
4
River
River
RIVER
$ 2.8719
+0.46%
+9.85%
+15.11%
$ 56.81M
$ 74.25K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02984
+0.64%
-0.33%
+4.02%
$ 43.84M
$ 2.09M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04108769
0.00%
--
-0.48%
$ 15.91M
$ 8.80K
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.0247
-0.44%
-7.96%
+3.30%
$ 13.34M
$ 4.80M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.106091
-0.09%
-0.00%
-0.09%
$ 9.83M
$ 528.82
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1058
0.00%
-0.38%
-0.75%
$ 7.52M
$ 5.70K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.0066914
-0.23%
0.00%
-3.31%
$ 4.64M
$ 694.61
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01208051
-0.25%
+0.05%
+7.42%
$ 1.84M
$ 157.88K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.022E-5
-0.10%
-0.40%
+0.38%
$ 61.29K
--
13
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
+1.77%
$ 58.06K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.1805
0.00%
-2.01%
-3.89%
--
$ 2.12K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Абстракция сети и почему они так популярны?
Токены категории Абстракция сети представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.65B.
Какой токен из категории Абстракция сети демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Абстракция сети, отслеживаемых на MEXC, RIVER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.85% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Абстракция сети находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Абстракция сети, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Абстракция сети относятся LINK, NEAR, U. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Абстракция сети?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Абстракция сети составляет примерно $8.65B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Абстракция сети, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.