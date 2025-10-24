Что такое ShibaCoin (SHIC)

Shibacoin is a layer 1, Scrypt-based cryptocurrency designed for simplicity, community engagement, and fun. Developed by an original Dogecoin enthusiast, Shibacoin aims to recreate the joyful and inclusive atmosphere of the early Dogecoin community while embracing modern blockchain advancements like merge mining and scalable tokenomics. Shibacoin is open-source and community-driven, encouraging contributions and collaboration from developers worldwide.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ShibaCoin (SHIC) Сколько стоит ShibaCoin (SHIC) на сегодня? Актуальная цена SHIC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHIC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHIC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ShibaCoin? Рыночная капитализация SHIC составляет $ 1.02M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHIC? Циркулирующее предложение SHIC составляет 94.41B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHIC? SHIC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SHIC за все время (ATL)? SHIC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SHIC? Объем торгов за последние 24 часа для SHIC составляет -- USD . Вырастет ли SHIC в цене в этом году? SHIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHIC для более подробного анализа.

