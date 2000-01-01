Фиатные стейблкоины – это цифровые активы с привязкой 1:1 к государственной валюте, например USD. Эмитенты держат резервы в фиате или ликвидных активах, обеспечивая токены в обращении. Такая модель дает высокую ликвидность и стабильность, делая их ключевой частью криптотрейдинга.

Да. Поскольку фиатные стейблкоины взаимодействуют с традиционной банковской системой, они сильно зависят от регулирования, а эмитенты могут блокировать или замораживать отдельные адреса.

Прозрачность резервов и независимый аудит подтверждают, что эмитент действительно держит фиатное обеспечение под каждый стейблкоин в обращении, что критично для доверия пользователей и предотвращения кризисов ликвидности.

Стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, опираются на физические банковские резервы, чтобы гарантировать прямой обменный курс 1:1. Алгоритмические стейблкоины не используют фиатные резервы, а балансируют предложение с помощью кода и рыночных арбитражных механизмов.

Фиатные стейблкоины – это цифровые токены с жесткой привязкой к конкретной государственной валюте, например доллару США. Эмитент хранит эквивалентный объем фиатных средств в резерве для обеспечения выпуска.

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