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Топ фиатных стейблкоинов по рыночной капитализации

Фиатные стейблкоины – это цифровые активы с привязкой 1:1 к государственной валюте, например USD. Эмитенты держат резервы в фиате или ликвидных активах, обеспечивая токены в обращении. Такая модель дает высокую ликвидность и стабильность, делая их ключевой частью криптотрейдинга.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 63.89K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00023
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.33M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 3.48B
$ 440.84M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 67.26M
9
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
10
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998687
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.88M
$ 915.59K
11
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
0.00%
+0.02%
+0.05%
$ 492.98M
$ 14.02K
12
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01201035
0.00%
-0.01%
-0.72%
$ 471.13M
$ 580.43
13
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999319
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 352.34M
$ 2.05M
14
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
+0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 336.91M
$ 70.66K
15
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
16
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
17
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.22M
$ 6.64M
18
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
19
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995212
0.00%
--
-0.08%
$ 75.84M
$ 4.18
20
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
21
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.195396
0.00%
--
+0.53%
$ 73.15M
$ 1.37K
22
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
23
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 59.64M
$ 2.01K
24
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195046
+0.01%
0.00%
+0.21%
$ 56.62M
$ 4.03K
25
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00628025
0.00%
-0.00%
-0.74%
$ 55.30M
$ 72.53K
26
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996243
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 49.62M
$ 354.74K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.89K
28
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998682
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 39.45M
$ 286.18K
29
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998716
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 35.94M
$ 31.80K
30
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.70M
$ 687.87K
31
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.99795
-0.02%
0.00%
+1,863.46%
$ 34.35M
$ 525.96
32
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
+0.11%
0.00%
+0.01%
$ 31.97M
$ 5.67K
33
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
+0.87%
+0.00%
+0.87%
$ 31.72M
$ 386.47K
34
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005028
-0.02%
-0.73%
+0.74%
$ 28.16M
$ 11.94M
35
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 27.80M
$ 26.06K
36
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 27.78M
$ 73.93K
37
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3115
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
38
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999199
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 25.20M
$ 4.02M
39
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.996717
-0.01%
-0.00%
-0.43%
$ 23.23M
$ 709.05K
40
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.99609
0.00%
--
+0.49%
$ 21.21M
$ 1.06
41
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.996871
-0.10%
-0.00%
-0.26%
$ 12.44M
$ 13.27
42
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999154
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 12.41M
$ 9.54M
43
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781362
-0.03%
-0.00%
+0.14%
$ 12.22M
$ 348.75K
44
USDB
USDB
USDB
$ 0.992317
-0.06%
-0.00%
-0.97%
$ 11.90M
$ 18.80K
45
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995025
0.00%
0.00%
-0.11%
$ 11.79M
$ 3.05
46
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
47
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4983
0.00%
+15.61%
-5.73%
$ 10.64M
$ 253.56
48
USAT
USAT
USAT
$ 0.9995
-0.01%
-0.02%
-0.05%
$ 10.00M
$ 54.13K
49
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944918
0.00%
0.00%
-0.82%
$ 9.73M
$ 36.21K
50
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.463E-5
0.00%
-3.30%
-3.16%
$ 9.50M
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое фиатные стейблкоины?
Фиатные стейблкоины – это цифровые токены с жесткой привязкой к конкретной государственной валюте, например доллару США. Эмитент хранит эквивалентный объем фиатных средств в резерве для обеспечения выпуска.
Чем фиатные стейблкоины отличаются от алгоритмических?
Стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, опираются на физические банковские резервы, чтобы гарантировать прямой обменный курс 1:1. Алгоритмические стейблкоины не используют фиатные резервы, а балансируют предложение с помощью кода и рыночных арбитражных механизмов.
Почему прозрачность резервов критична для фиатных стейблкоинов?
Прозрачность резервов и независимый аудит подтверждают, что эмитент действительно держит фиатное обеспечение под каждый стейблкоин в обращении, что критично для доверия пользователей и предотвращения кризисов ликвидности.
Могут ли фиатные стейблкоины подвергаться регуляторным мерам или заморозке счетов?
Да. Поскольку фиатные стейблкоины взаимодействуют с традиционной банковской системой, они сильно зависят от регулирования, а эмитенты могут блокировать или замораживать отдельные адреса.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин, обеспеченный фиатными валютами, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.