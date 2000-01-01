Фиатные стейблкоины – это цифровые активы с привязкой 1:1 к государственной валюте, например USD. Эмитенты держат резервы в фиате или ликвидных активах, обеспечивая токены в обращении. Такая модель дает высокую ликвидность и стабильность, делая их ключевой частью криптотрейдинга.
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