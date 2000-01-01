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Топ токенов категории Экосистема x402 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема x402. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.282
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1807
-0.06%
-0.55%
-4.83%
$ 141.75M
$ 733.95K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003275
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01744
-0.23%
-1.19%
+1.57%
$ 38.94M
$ 1.60M
5
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000317
+0.22%
+1.28%
+3.95%
$ 31.38M
$ 184.46M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003579
-0.14%
-2.66%
-1.30%
$ 22.17M
$ 18.18M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07185
-0.29%
-2.30%
+6.39%
$ 22.08M
$ 972.62K
8
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02756
0.00%
-3.96%
+12.84%
$ 21.45M
$ 192.63K
9
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09303
+0.42%
-7.63%
+22.79%
$ 20.12M
$ 760.90K
10
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05916
-0.40%
+3.47%
+7.56%
$ 15.27M
$ 1.75M
11
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04189
-0.02%
+0.14%
+3.36%
$ 14.06M
$ 1.41M
12
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11733
+0.50%
-8.22%
+63.22%
$ 11.86M
$ 1.41M
13
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02944
-0.67%
+1.20%
+7.40%
$ 11.53M
$ 792.83K
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0634
+0.63%
-3.03%
+16.82%
$ 9.45M
$ 197.30K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02628
-0.11%
-0.68%
+1.82%
$ 5.86M
$ 2.24M
16
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02449419
0.00%
--
+1.19%
$ 5.39M
$ 4.19
17
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06175
-0.29%
-2.98%
-6.81%
$ 5.00M
$ 1.08M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008161
0.00%
-4.13%
-4.61%
$ 4.04M
$ 6.88M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00282275
+0.24%
+0.07%
+27.78%
$ 2.82M
$ 172.10K
20
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00201319
+1.80%
+0.01%
-0.35%
$ 2.01M
$ 173.31K
21
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00223233
+0.26%
-0.02%
-0.26%
$ 1.82M
$ 550.92
22
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.0017905
+0.34%
-0.00%
-4.64%
$ 1.79M
$ 1.18K
23
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.14
0.00%
+0.04%
+12.98%
$ 1.63M
$ 756.45
24
Ping
Ping
PING
$ 0.00122338
+0.03%
-0.00%
+8.18%
$ 1.22M
$ 28.79K
25
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00128699
+0.70%
-0.03%
-16.78%
$ 1.22M
$ 48.24K
26
Avo
Avo
AVO
$ 0.00117365
+0.77%
+0.01%
-5.39%
$ 1.17M
$ 5.47K
27
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106667
+0.38%
+0.03%
+4.05%
$ 1.07M
$ 3.14K
28
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01920096
+0.12%
--
-16.85%
$ 940.08K
$ 46.31
29
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00078435
+0.26%
+0.02%
+1.89%
$ 784.29K
$ 1.37K
30
NODE
NODE
NODE
$ 0.005867
-0.24%
-0.31%
-2.80%
$ 782.74K
$ 9.83M
31
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.00141
-0.01%
-0.07%
-0.70%
$ 649.17K
$ 48.32M
32
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01435905
-1.77%
-0.04%
-7.37%
$ 649.12K
$ 12.61K
33
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00075592
-0.22%
-0.00%
-14.34%
$ 583.18K
$ 476.86K
34
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00051858
+0.16%
+0.24%
+47.76%
$ 518.55K
$ 51.08K
35
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00215665
+0.79%
-0.01%
+3.76%
$ 511.81K
$ 617.59
36
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00048487
+0.31%
+0.03%
-5.65%
$ 484.80K
$ 1.05K
37
The SWARM
The SWARM
SWARM
$ 0.00092809
+0.13%
--
+7.54%
$ 484.05K
$ 377.46
38
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 0.00005437
0.00%
-1.82%
-3.03%
$ 465.06K
$ 24.90M
39
VPay
VPay
VPAY
$ 0.0004219
+0.14%
+0.05%
-14.42%
$ 421.90K
$ 2.07K
40
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00042342
+0.26%
+0.21%
+65.74%
$ 408.89K
$ 6.90K
41
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00039667
-0.58%
-0.17%
-47.44%
$ 396.67K
$ 12.84K
42
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035924
+0.40%
+0.01%
-3.63%
$ 356.74K
$ 246.59
43
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00073885
+0.38%
+0.03%
-1.09%
$ 333.06K
$ 841.89
44
Regent
Regent
REGENT
$ 3.18E-6
0.00%
-2.70%
-8.88%
$ 318.31K
--
45
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000215
0.00%
+19.44%
+19.44%
$ 308.30K
$ 567.56K
46
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029261
+0.34%
-0.02%
-3.53%
$ 292.58K
$ 3.66K
47
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01383936
+0.34%
-0.03%
-5.69%
$ 290.63K
$ 241.89
48
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00143249
-8.64%
+0.77%
+42.62%
$ 285.94K
$ 10.87K
49
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027444
+0.35%
-0.01%
-0.05%
$ 274.42K
$ 81.68
50
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.63E-6
-0.38%
-2.30%
-14.05%
$ 263.44K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема x402 и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема x402 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 105 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.88B.
Какой токен из категории Экосистема x402 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема x402, отслеживаемых на MEXC, OBI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 19.44% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема x402 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 105 токенов категории Экосистема x402, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема x402 относятся LINK, EIGEN, CCD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема x402?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема x402 составляет примерно $5.88B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема x402, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.