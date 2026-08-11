Какова текущая цена Precious Metals USD?

Precious Metals USD торгуется по цене ₽44.5200087185043120000, за последние 24 часа его цена изменилась на 11.28%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Precious Metals USD составляет ₽80.802230080320000, тогда как ATL — ₽8.4787725262152080000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PMUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽4184937530.7342209600000, что ставит актив на 391-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Precious Metals USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PMUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 94001203.62222221 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Precious Metals USD?

Precious Metals USD входит в классификацию Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA), которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PMUSD?

Работа в сети -- позволяет PMUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.