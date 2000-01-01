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Топ токенов категории Кроссчейн-коммуникации по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Кроссчейн-коммуникации. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.234
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
3
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8633
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
4
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0.2173
-0.50%
+1.63%
-1.00%
$ 112.49M
$ 508.75K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04608
+0.99%
+3.29%
-6.11%
$ 101.42M
$ 2.94M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.00837
-0.59%
-1.38%
+1.50%
$ 50.70M
$ 26.11M
8
$ 0.0369
0.00%
-0.96%
+0.73%
$ 44.02M
$ 38.56K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02987
+0.64%
-0.33%
+4.02%
$ 43.84M
$ 2.09M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0.003549
+0.06%
-2.41%
+5.62%
$ 39.80M
$ 14.84M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01471
-0.41%
+3.22%
+6.58%
$ 28.35M
$ 3.41M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.03984888
-0.55%
-0.01%
+1.93%
$ 28.08M
$ 1.46M
13
ICON
ICON
ICX
$ 0.02290916
+0.13%
-0.01%
+5.70%
$ 25.14M
$ 336.60K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06427
+0.38%
-1.19%
+9.13%
$ 21.67M
$ 954.42K
15
Test
Test
TST
$ 0.022853
+0.02%
-1.99%
+104.15%
$ 19.90M
$ 34.34M
16
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001251
-0.16%
-2.72%
+4.95%
$ 18.71M
$ 54.09M
17
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001998
+1.11%
+1.47%
+23.58%
$ 15.62M
$ 27.04M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02472
-0.44%
-7.96%
+3.30%
$ 13.34M
$ 4.80M
19
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.09974
-2.36%
-20.92%
-18.91%
$ 12.93M
$ 1.81M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053149
+0.20%
-0.00%
+3.40%
$ 10.58M
$ 1.69M
21
ERA
ERA
ERA
$ 0.06803
+0.58%
-1.72%
+4.58%
$ 10.11M
$ 972.81K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.088984
-0.11%
-0.02%
-3.12%
$ 8.90M
$ 1.49K
23
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008876
-0.37%
-3.06%
+10.34%
$ 6.58M
$ 97.56M
24
THAT
THAT
THAT
$ 0.00195786
+0.04%
-0.01%
-0.75%
$ 6.46M
$ 15.16K
25
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00507495
-1.00%
0.00%
-2.66%
$ 6.09M
$ 54.01K
26
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02831706
+1.45%
+0.01%
+63.87%
$ 5.66M
$ 14.61
27
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001895
+0.21%
-3.78%
-2.36%
$ 5.53M
$ 364.78M
28
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01127
0.00%
-0.18%
-7.92%
$ 5.25M
$ 29.95K
29
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.0066914
-0.23%
0.00%
-3.31%
$ 4.64M
$ 694.61
30
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029377
-0.32%
+0.00%
+0.58%
$ 2.93M
$ 153.50K
31
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01587677
+0.12%
+0.00%
+1.40%
$ 2.60M
$ 3.75M
32
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002377
-0.54%
-3.29%
-3.76%
$ 2.22M
$ 24.25M
33
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01208051
-0.25%
+0.05%
+7.42%
$ 1.84M
$ 157.88K
34
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0.0061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.82M
$ 200.68K
35
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007139
+0.04%
-0.03%
-0.27%
$ 1.75M
$ 82.39M
36
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.48E-6
+0.58%
+0.50%
-21.80%
$ 1.69M
--
37
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
38
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001519
0.00%
-2.19%
+6.30%
$ 1.40M
$ 260.48K
39
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03751
-0.69%
+5.10%
+6.35%
$ 1.07M
$ 2.46M
40
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.25E-6
+0.24%
+3.30%
+8.70%
$ 279.06K
--
41
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.198E-5
0.00%
-35.20%
-34.75%
$ 108.52K
--
42
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00054534
-0.01%
+0.03%
+3.41%
$ 87.25K
$ 243.89
43
Graviton
Graviton
GRAV
$ 5.068E-5
+0.74%
+6.50%
-25.07%
$ 65.76K
--
44
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.022E-5
-0.10%
-0.40%
+0.38%
$ 61.29K
--
45
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
+1.77%
$ 58.06K
--
46
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0.005784
+0.02%
-2.36%
-13.80%
$ 29.53K
$ 1.32M
47
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1.976E-5
0.00%
-0.10%
-0.15%
$ 19.52K
--
48
Squid
Squid
QUID
$ 0.09485
-0.72%
+7.01%
-4.60%
--
$ 1.46M
49
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0.000872
+0.12%
+8.22%
-6.96%
--
$ 84.91M
50
Ika
Ika
IKA
$ 0.002721
-0.26%
+0.44%
-2.72%
--
$ 19.82M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Кроссчейн-коммуникации и почему они так популярны?
Токены категории Кроссчейн-коммуникации представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 51 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.65B.
Какой токен из категории Кроссчейн-коммуникации демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Кроссчейн-коммуникации, отслеживаемых на MEXC, OWL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.22% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Кроссчейн-коммуникации находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 51 токенов категории Кроссчейн-коммуникации, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Кроссчейн-коммуникации относятся LINK, U, ZRO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Кроссчейн-коммуникации?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Кроссчейн-коммуникации составляет примерно $7.65B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Кроссчейн-коммуникации, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.