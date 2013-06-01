Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Токенизированные активы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные активы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
+0.20%
$ 21.22B
$ 15.78M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,367.44
+0.09%
+0.51%
+7.35%
$ 2.67B
$ 158.87
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,382.29
+0.10%
+0.46%
+7.47%
$ 2.00B
$ 618.42
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.17
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 967.43M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 949.38M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.62
+0.41%
+1.12%
+6.98%
$ 335.56M
$ 8.60M
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3258
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
13
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.757
+2.48%
+11.69%
+29.05%
$ 174.36M
$ 60.72K
14
$ 776.78
+0.10%
-0.14%
+0.16%
$ 168.32M
$ 111.30
15
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.17
-0.03%
+0.01%
+0.90%
$ 150.15M
$ 235.16K
16
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.94M
--
17
$ 218.06
+0.20%
-2.96%
+4.21%
$ 143.42M
$ 351.67
18
$ 94.76
+0.39%
+0.07%
+2.06%
$ 139.09M
$ 602.95
19
$ 357.67
+0.13%
-0.83%
-6.25%
$ 137.33M
$ 192.29
20
$ 67.25
+0.50%
-2.83%
+4.08%
$ 129.37M
$ 1.05K
21
$ 330.95
+0.24%
-0.73%
+1.04%
$ 128.48M
$ 271.88
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.016
0.00%
0.00%
0.00%
$ 117.75M
$ 109.41
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
SOON
SOON
SOON
$ 0.2179
-0.18%
+1.35%
-1.00%
$ 111.87M
$ 511.86K
26
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 52.15
-1.06%
--
+42.02%
$ 108.22M
$ 16.18K
27
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.64
+0.14%
+0.00%
+0.13%
$ 102.97M
--
28
$ 67.02
+0.56%
-2.62%
+3.81%
$ 93.52M
$ 1.32K
29
$ 596.74
-0.15%
-0.19%
+1.17%
$ 84.95M
$ 101.09
30
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,309.82
+0.42%
--
+6.22%
$ 83.94M
$ 7.07
31
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
32
$ 785.87
-0.05%
-0.07%
+1.28%
$ 70.62M
$ 72.18
33
$ 149.59
+0.15%
-3.93%
-1.06%
$ 68.20M
$ 379.00
34
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
35
$ 866.35
+0.08%
-0.43%
-0.05%
$ 65.41M
$ 75.23
36
$ 278.01
+0.25%
+0.69%
-0.16%
$ 62.30M
$ 207.40
37
$ 218.21
+0.23%
-2.50%
+4.46%
$ 52.78M
$ 279.60
38
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,979.98
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.89M
--
39
ELF
ELF
ELF
$ 0.05813
-0.31%
-0.52%
-2.21%
$ 47.64M
$ 964.87K
40
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.99
+0.53%
-0.05%
-0.72%
$ 43.90M
$ 1.09M
41
$ 778.62
+0.11%
-0.29%
+0.21%
$ 43.15M
$ 79.66
42
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
43
$ 723.41
+0.14%
-0.29%
+0.06%
$ 36.50M
$ 80.40
44
Reental
Reental
RNT
$ 0.261123
-0.32%
-0.06%
-4.13%
$ 36.08M
$ 22.45K
45
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 723.82
+0.14%
-0.00%
+0.11%
$ 32.68M
$ 1.29M
46
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.059
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 32.33M
$ 7.38K
47
$ 276.03
-0.03%
-0.11%
+2.73%
$ 31.62M
$ 202.57
48
$ 31.72
+0.03%
+0.86%
-1.06%
$ 30.81M
$ 1.90K
49
$ 59.29
+0.44%
+2.57%
+10.52%
$ 26.81M
$ 1.52K
50
$ 210.95
+0.16%
-3.79%
-1.17%
$ 25.35M
$ 324.90

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированные активы и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированные активы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 414 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $41.87B.
Какой токен из категории Токенизированные активы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированные активы, отслеживаемых на MEXC, ACHRON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.54% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированные активы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 414 токенов категории Токенизированные активы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные активы относятся FIGR_HELOC, USYC, BUIDL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированные активы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные активы составляет примерно $41.87B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные активы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.