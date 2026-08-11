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Текущая цена Lumen Privacy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LUMEN составляет 14 874,84 USD. Отслеживайте обновления цен LUMEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Lumen Privacy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LUMEN составляет 14 874,84 USD. Отслеживайте обновления цен LUMEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Lumen Privacy (LUMEN)

Не в листинге

Текущая цена 1 LUMEN в USD:

$0,000000148748
$0,000000148748$0,000000148748
+4,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Lumen Privacy (LUMEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:57:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Lumen Privacy

Текущая цена Lumen Privacy (LUMEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUMEN на USD составляет $ 0 за LUMEN.

На данный момент Lumen Privacy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 874,84, при оборотном предложении 100,00B LUMEN. В течение последних 24 часов, LUMEN торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LUMEN изменился на -- за последний час и на +7,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Lumen Privacy (LUMEN)

$ 14,87K
$ 14,87K$ 14,87K

--
----

$ 14,87K
$ 14,87K$ 14,87K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Lumen Privacy составляет $ 14,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LUMEN составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,87K.

История цен Lumen Privacy в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7,26%

+7,26%

История цен Lumen Privacy (LUMEN) в USD

За сегодня изменение цены Lumen Privacy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lumen Privacy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lumen Privacy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lumen Privacy на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+1,07%
60 дней$ 0--
90 дней----

Прогноз цены Lumen Privacy

Прогноз цены Lumen Privacy (LUMEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LUMEN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Lumen Privacy (LUMEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Lumen Privacy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Lumen Privacy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LUMEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Lumen Privacy».

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Источник Lumen Privacy (LUMEN)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

О Lumen Privacy

Сколько стоит Lumen Privacy в данный момент?

Lumen Privacy в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется LUMEN сегодня?

LUMEN продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Base Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy.

Насколько популярен Lumen Privacy сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают LUMEN.

Чем отличается Lumen Privacy от других криптоактивов?

Являясь частью категории Base Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy и созданным на сети --, LUMEN предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество LUMEN находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 99999999999.99998 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Lumen Privacy за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lumen Privacy

Страница обновлена: 2026-08-11 07:57:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lumen Privacy (LUMEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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