Сегодняшняя цена SVM Claw

Текущая цена SVM Claw (SVM) сегодня составляет $ 0 с изменением 10.91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SVM на USD составляет $ 0 за SVM.

На данный момент SVM Claw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36,413, при оборотном предложении 1.00B SVM. В течение последних 24 часов, SVM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SVM изменился на -0.05% за последний час и на -1.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SVM Claw (SVM)

Рыночная капитализация $ 36.41K$ 36.41K $ 36.41K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36.41K$ 36.41K $ 36.41K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация SVM Claw составляет $ 36.41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SVM составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36.41K.